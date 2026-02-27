Những mẫu đồng hồ G-Shock đáng xuống tiền nhất năm 2026

Danh sách dưới đây được xây dựng dựa trên khả năng sử dụng thực tế, độ phổ biến lâu dài trong cộng đồng người yêu thích G-Shock, tính phù hợp của các tính năng và giá trị tổng thể.

Độ tin cậy hàng ngày: GW-M5610U

Nếu đang tìm kiếm một chiếc G-Shock an toàn và tiện dụng, GW-M5610U là lựa chọn hàng đầu. Với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và dễ đeo, mẫu đồng hồ này không gây cảm giác cồng kềnh. Các tính năng như sạc năng lượng mặt trời Tough Solar và đồng bộ thời gian tự động giúp người dùng không phải lo lắng về việc bảo trì.

GW-M5610U mang đến cảm giác đơn giản và thực tiễn, lý do khiến nó được yêu thích bởi nhiều người dùng lâu năm. Đây là chiếc đồng hồ lý tưởng cho mọi hoạt động, từ du lịch, công việc đến sử dụng hàng ngày.

Phong cách hiện đại: GA-B2100 (Casioak)

GA-B2100 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn muốn giữ được độ bền bỉ của G-Shock. Thiết kế hình bát giác “Casioak” mang đến sự thon gọn và thời trang, dễ dàng phối hợp với cả trang phục thường ngày lẫn trang phục lịch sự.

Mẫu đồng hồ này của Casio còn được trang bị kết nối Bluetooth và sạc năng lượng mặt trời, tạo nên sự hiện đại hơn so với các mẫu analog-digital cũ. Nếu GW-M5610U tập trung vào chức năng, GA-B2100 lại cân bằng giữa phong cách và tính thực dụng, lý tưởng cho những ai muốn một chiếc đồng hồ vừa thời trang vừa bền bỉ.

Cảm giác cao cấp: GM-B2100 Full Metal

GM-B2100 là phiên bản nâng cấp của Casioak, giữ nguyên kiểu dáng hiện đại nhưng thay thế chất liệu nhựa bằng thân máy hoàn toàn bằng kim loại mang lại cảm giác cao cấp hơn khi đeo. So với các mẫu G-Shock tiêu chuẩn, GM-B2100 trông tinh tế hơn và phù hợp với trang phục công sở hoặc trang phục trang trọng.

Mặc dù trọng lượng có phần nặng hơn, nhiều người mua lại coi đó là một phần của cảm giác sang trọng. Nếu muốn một chiếc G-Shock mang lại cảm giác đặc biệt hơn là chỉ đơn thuần là thể thao, GM-B2100 là sự nâng cấp đáng để cân nhắc.

Phiêu lưu ngoài trời: Rangeman và Mudmaster

Rangeman và Mudmaster là hai mẫu đồng hồ chuyên dụng trong dòng sản phẩm G-Shock. Rangeman được trang bị đầy đủ các cảm biến thiết thực như máy đo độ cao, khí áp kế và la bàn, rất phù hợp cho những người yêu thích đi bộ đường dài hoặc leo núi. Trong khi đó, Mudmaster cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung chống lại bùn, bụi và các điều kiện khắc nghiệt, lý tưởng cho những công việc nặng nhọc.

Cả hai mẫu đồng hồ G-Shock này đều lớn hơn và bền bỉ hơn so với các mẫu G-Shock thông thường, phù hợp cho những ai thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Phong cách sang trọng - thoải mái: Dòng G-STEEL

Dòng G-STEEL là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và chuyên nghiệp. Với thiết kế kim loại tinh tế nhưng vẫn đảm bảo độ bền của G-Shock, mẫu đồng hồ này nhẹ hơn và dễ đeo hơn so với các mẫu hoàn toàn bằng kim loại.

G-Shock G-STEEL là lựa chọn lý tưởng cho môi trường văn phòng hoặc những dịp trang trọng hàng ngày, giúp người dùng dễ dàng chuyển từ các cuộc họp công việc đến những buổi đi chơi cuối tuần.

Thể dục & huấn luyện: GBD-100

GBD-100 được thiết kế dành cho những người năng động muốn theo dõi hoạt động thể chất mà không cần đến một chiếc smartwatch hoàn chỉnh. Mẫu đồng hồ này tích hợp các công cụ tập luyện như đếm bước chân, dữ liệu luyện tập và kết nối Bluetooth, đồng thời vẫn giữ được độ bền nổi tiếng của G-Shock.

Với thời lượng pin tốt hơn và độ bền cao hơn so với smartwatch, GBD-100 tập trung vào các tính năng thể dục cốt lõi, mang đến sự đơn giản và đáng tin cậy cho việc luyện tập hàng ngày.