Casio tiếp tục chơi lớn với Mudmaster mới vừa bền vừa “cháy” như dung nham

Điểm dễ nhận thấy nhất trên mẫu đồng hồ này là phong cách “magma” đặc trưng. Mặt số sử dụng các tông đỏ và cam để mô phỏng dòng dung nham nóng chảy, kết hợp với các chi tiết kim loại phủ màu vàng tạo cảm giác mạnh mẽ và nổi bật. Dây đeo bằng nhựa resin cũng được thiết kế với hiệu ứng vân đá nhiều lớp, tái hiện cấu trúc địa chất tự nhiên.

G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9 sở hữu thiết kế đầy mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Casio vẫn giữ nguyên triết lý “nồi đồng cối đá” của dòng Mudmaster. Đồng hồ có khả năng chống sốc, chống bùn, chống bụi và chịu nước ở mức 20 bar, phù hợp với môi trường khắc nghiệt. Ngoài ra, hãng tiếp tục sử dụng nhựa sinh học (biomass plastic) cho phần vỏ và dây nhằm hướng tới vật liệu thân thiện hơn với môi trường mà không ảnh hưởng đến độ bền.

Về tính năng, mặc dù đây không phải là một smartwatch hoàn chỉnh nhưng vẫn được trang bị nhiều công nghệ hữu ích. Đồng hồ tích hợp hệ thống Triple Sensor nhằm hỗ trợ các hoạt động ngoài trời như leo núi hay trekking.

Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua ứng dụng Casio Watches giúp người dùng có thể tự động đồng bộ thời gian, điều chỉnh cài đặt và sử dụng tính năng định vị. Khi thiết lập điểm đến trên ứng dụng, kim đồng hồ sẽ chỉ hướng di chuyển giúp định hướng mà không cần kiểm tra điện thoại.

Bên cạnh đó, Mudmaster GWG-B1000MG-1A9 sử dụng năng lượng mặt trời, cho phép hoạt động khoảng 6 tháng sau mỗi lần sạc đầy, hoặc lên tới 2 năm nếu chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Đồng hồ cũng hỗ trợ Multi-Band 6 giúp tự động đồng bộ giờ qua sóng radio tại nhiều khu vực như Nhật Bản, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Các trang bị cao cấp khác bao gồm kính sapphire chống trầy xước và hệ thống đèn LED kép giúp dễ dàng quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Sản phẩm hiện đã cho đặt trước tại Nhật Bản với giá 143.000 yên (tương đương khoảng 24 triệu đồng) và dự kiến bắt đầu giao hàng vào cuối tháng này.