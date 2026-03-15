Casio thêm đồng hồ số W218HD-3AV giá rẻ với mặt xanh lạ mắt, pin dùng tới 7 năm

Hiện tại, mẫu đồng hồ này đang được bán tại Việt Nam với giá khoảng 1,11 triệu đồng. Đây là phiên bản kế thừa của mẫu W218HD-1AV ra mắt trước đây, nhưng mang đến một lựa chọn màu sắc mới với mặt số màu xanh lá cây nổi bật.

Casio W218HD-3AV có vỏ vuông, hoàn thiện bằng kim loại bạc mài bóng, cùng dây đeo bằng thép không gỉ tạo nên phong cách công nghiệp hiện đại. Đặc biệt, khung màu xanh lá cây đậm của đồng hồ làm nổi bật màn hình hiển thị kỹ thuật số, trong khi các ốc vít lộ ra và viền bezel nhiều lớp mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và cổ điển.

Với tiêu chí thực dụng, Casio W218HD-3AV có khả năng chống nước 5 bar, cho phép người dùng thoải mái khi tiếp xúc với nước, tắm vòi sen hoặc bơi lội nhẹ. Đồng hồ được trang bị đèn nền LED với ánh sáng màu hổ phách giúp dễ dàng đọc giờ trong bóng tối. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp chức năng bấm giờ 1/100 giây, chế độ báo thức hàng ngày và tín hiệu thời gian hàng giờ.

Mặt xanh lạ mắt của Casio W218HD-3AV có thể thu hút ánh nhìn.

Kích thước của đồng hồ là 44,4 x 43,2 x 10,8 mm cùng trọng lượng 85 gram. Casio sử dụng nhựa cho vỏ và viền đồng hồ, trong khi dây đeo bằng thép không gỉ phù hợp với kích thước cổ tay từ 150 đến 205 mm. Khóa gập ba đảm bảo sự chắc chắn và thoải mái khi đeo.

Mẫu Casio W218HD-3AV sử dụng pin CR2016 với thời lượng sử dụng khoảng 7 năm, duy trì độ chính xác trong phạm vi ±30 giây mỗi tháng và hỗ trợ cả định dạng giờ 12 giờ và 24 giờ.