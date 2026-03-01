Casio ra mắt G-Shock GMA-S140PG phủ vàng hồng cá tính, giá không quá cao

Bộ sưu tập G-Shock mới của Casio bao gồm các mẫu: GMA-S140PG-1A với mặt số nhựa đen, GMA-S140PG-4A màu hồng nhạt và GMA-S140PG-7A màu trắng. Mỗi mẫu đều có mặt số được trang trí bằng vàng hồng, tạo điểm nhấn cho các hiển thị kỹ thuật số.

G-Shock GMA-S140 được bán với giá chỉ khoảng 3 triệu đồng.

Thiết kế của đồng hồ kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, với kích thước 49,0 x 45,9 x 15,8 mm và trọng lượng 56 gram. Đặc biệt, Casio đã sử dụng nhựa sinh học từ nguồn tài nguyên hữu cơ tái tạo cho vỏ, viền và dây đeo nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Các tính năng nổi bật của đồng hồ bao gồm khả năng chống sốc, chống từ tính và chống nước ở độ sâu 200 mét, cùng với lớp kính khoáng bảo vệ. Đồng hồ sử dụng pin CR1220, có tuổi thọ khoảng hai năm và độ chính xác đạt ±15 giây mỗi tháng. Mặt hiển thị analog có kim giờ và kim phút, với kim phút tiến lên mỗi 20 giây. Màn hình kỹ thuật số cung cấp thông tin về thời gian, ngày tháng và thứ trong tuần.

Ba phiên bản mới của mẫu G-Shock GMA-S140.

G-Shock GMA-S140 còn hỗ trợ giờ thế giới với 29 múi giờ trên 48 thành phố, bao gồm cả UTC và chức năng điều chỉnh giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Đồng hồ bấm giờ có khả năng đo theo gia số 1/1000 giây, theo dõi thời gian trôi qua, thời gian vòng và thời gian chia đoạn. Chức năng đo tốc độ cho phép người dùng nhập khoảng cách từ 0,0 đến 99,9 km, với chỉ báo Mach trên 1225 đơn vị/giờ.

Ngoài ra, bộ đếm ngược hoạt động theo từng giây, tối đa 24 giờ, với thời gian bắt đầu có thể điều chỉnh từ một phút đến 24 giờ. Đồng hồ còn tích hợp 5 báo thức hàng ngày, bao gồm tùy chọn báo lại và tín hiệu thời gian mỗi giờ. Đèn LED màu hổ phách cung cấp ánh sáng với chức năng tự động chuyển đổi, thời gian chiếu sáng có thể lựa chọn là 1,5 hoặc 3 giây, cùng hiệu ứng phát sáng sau khi tắt.

Các màu sắc khác nhau tùy phiên bản.

Giá bán lẻ cho những chiếc đồng hồ G-Shock mới là 18.150 yên (khoảng 3 triệu đồng) tại Nhật Bản. Thông tin từ trang web quốc tế của Casio cho thấy có khả năng mở rộng sang các thị trường Mỹ, Anh và Đức trong tương lai.