Casio tiếp tục “bắt trend” cổ điển với G-Shock GM-H5600 kèm pin năng lượng mặt trời

Với mức giá 51.700 yên (khoảng 8,58 triệu đồng), hai mẫu đồng hồ G-Shock mới từ Casio dự kiến sẽ được bán ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 3 và xuất hiện tại các thị trường khác trong thời gian tới.

Casio G-Shock GM-H5600 có giá khoảng 8,58 triệu đồng.

Dòng đồng hồ GM-H5600 kết hợp thiết kế cổ điển của G-Shock với các tính năng thể dục hiện đại. Viền đồng hồ được làm từ thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và vẻ ngoài sang trọng. Mặt sau của vỏ đồng hồ sử dụng nhựa gia cường sợi carbon, tuy nhẹ nhưng rất chắc chắn. Dây đeo được chế tạo từ nhựa sinh học có nguồn gốc từ các vật liệu tái tạo như ngô nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Các tính năng theo dõi thể dục tiên tiến được trang bị trên những chiếc đồng hồ này bao gồm cảm biến nhịp tim quang học và gia tốc kế 3 trục, phục vụ cho các hoạt động như chạy và đi bộ. Đồng hồ cũng tích hợp với thư viện đồng hồ thông minh Polar cung cấp phân tích quá trình tập luyện, theo dõi giấc ngủ, bài tập thở và đo nồng độ oxy trong máu.

GM-H5600 sở hữu màn hình LCD MIP (memory-in-pixel) độ phân giải cao cho khả năng hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Đồng hồ hỗ trợ sạc USB và sạc năng lượng mặt trời, cung cấp thời lượng pin lên đến 35 giờ khi sử dụng liên tục hoặc 11 tháng ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nhiều tính năng nâng cao được Casio mang đến cho bộ đôi nhà G-Shock GM-H5600.

Ngoài ra, các mẫu đồng hồ G-Shock mới còn được trang bị kết nối Bluetooth, cho phép liên kết với ứng dụng Casio Watches để người dùng truy cập dữ liệu luyện tập, phân tích giấc ngủ và cài đặt giờ cho hơn 300 thành phố trên toàn thế giới. Cả hai mẫu đều có khả năng chống sốc, chống nước ở độ sâu 200 mét và được trang bị đèn LED Super Illuminator giúp dễ dàng nhìn thấy trong điều kiện thiếu sáng.

Trước đó, Casio cũng đã ra mắt mẫu G-Shock GMA-P2126W-8A với thiết kế đơn sắc tối giản và điểm nhấn màu vàng, cùng với các mẫu G-Shock GMA-S140PG mới có điểm nhấn màu vàng hồng kim loại.