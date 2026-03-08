Casio trình làng G-Shock GA-V01 bản trong suốt, thiết kế đậm chất Y2K

Các mẫu đồng hồ này của Casio có vỏ bằng nhựa trong mờ và bổ sung thêm tùy chọn màu cam, hiện đã có thể đặt trước tại Nhật Bản với giá 24.200 yên (khoảng 4 triệu đồng). Sản phẩm cũng đã có mặt tại các cửa hàng Casio và đại lý ủy quyền.

G-Shock GA-V01 mang đến phong cách thiết kế Y2K.

Dòng GA-V01 vẫn giữ nguyên thiết kế công nghiệp, hiện đại nhưng thay thế vỏ đặc bằng vỏ trong suốt tạo cảm giác mới mẻ. Bốn phiên bản màu sắc bao gồm: cam (GA-V01SKE-4A), xanh lá cây (GA-V01SKE-3A), tím (GA-V01SKE-6A) và xám (GA-V01SKE-8A). Thiết kế trong suốt này được lấy cảm hứng từ phong cách Y2K, gợi nhớ đến các sản phẩm công nghệ đầu những năm 2000.

Đặc biệt, Casio đã duy trì độ bền và tính năng nổi tiếng của dòng G-Shock. Các mẫu GA-V01 có cấu trúc chống sốc và khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét. Vỏ và dây đeo được thiết kế để bảo vệ bộ máy bên trong, trong khi các vạch chỉ giờ lớn chồng lên mặt kính hoạt động như lớp đệm hấp thụ tác động.

Một điểm nổi bật khác là cơ chế kim chống sốc, sử dụng lực từ để gắn kim phút vào trục giúp cải thiện khả năng hấp thụ sốc và cho phép sử dụng kim lớn hơn mà vẫn đảm bảo độ bền. Đồng hồ kết hợp giữa màn hình hiển thị kim và kỹ thuật số, với màn hình LCD toàn màn hình nằm bên dưới mặt số kim loại được chạm khắc trang trí.

Casio G-Shock GA-V01 có giá bán khoảng 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đồng hồ còn tích hợp các chức năng thiết yếu như giờ thế giới cho 31 múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược và 5 báo thức hàng ngày. Casio cũng trang bị đèn LED Super Illuminator kép giúp cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện thiếu sáng.

Mỗi mẫu đồng hồ sử dụng pin CR2025, có thời lượng sử dụng khoảng 10 năm, trọng lượng 74 gram và kích thước 49,1 x 58,2 x 19,6 mm.