Casio ra mắt đồng hồ “nồi đồng cối đá” giá rẻ, đeo thoải mái cả ngày

Dòng AE-1600HX bao gồm hai mẫu, gồm AE-1600HX-1BV và AE-1600HX-3AV. Chúng được thiết kế với mức giá phải chăng, độ bền cao và thời lượng pin ấn tượng. Đồng hồ có kích thước lớn với các cạnh sắc nét, cụ thể là 54,1 x 49,7 x 15,9 mm và nặng 55 gram. Vỏ và viền được làm từ nhựa, trong khi dây đeo và mặt kính cũng sử dụng chất liệu nhựa tương tự.

Thiết kế của AE-1600HX tập trung vào khả năng đọc giờ dễ dàng, với màn hình LCD lớn và nút bấm phía trước cho phép truy cập nhanh vào đèn nền LED. Mẫu AE-1600HX-1BV sử dụng màn hình âm bản với hiệu ứng đen mờ và các vạch nhấn màu xanh nhạt.

Một điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là dây đeo siêu dài, phù hợp với kích thước cổ tay từ 145 mm đến 235 mm, biến sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thích đeo đồng hồ rộng rãi hoặc bên ngoài trang phục. Dây đeo thể thao này có hai lỗ điều chỉnh giúp cố định chắc chắn hơn.

Đồng hồ AE-1600HX có khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét và sử dụng pin CR2032 với tuổi thọ lên đến 10 năm. Sản phẩm tích hợp nhiều chức năng hữu ích như hiển thị hai múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, thời gian chia đoạn, thời gian về đích (vị trí thứ nhất và thứ hai) và bộ đếm ngược thời gian lên đến 24 giờ, với khả năng tự động lặp lại.

Ngoài ra, đồng hồ còn có năm báo thức đa chức năng, một báo thức nhắc lại, tín hiệu thời gian hàng giờ và lịch tự động hoàn chỉnh hoạt động đến năm 2099. Độ chính xác của đồng hồ được duy trì trong phạm vi ±30 giây mỗi tháng và hỗ trợ cả định dạng 12 và 24 giờ. Đèn nền LED với ánh sáng màu hổ phách và hiệu ứng phát sáng sau giúp người dùng dễ dàng xem giờ trong điều kiện thiếu sáng.

Mặc dù Casio chưa công bố giá chính thức, nhưng các trang bán lẻ dự đoán đồng hồ sẽ có mức giá khoảng 39,90 EUR (1,21 triệu đồng). Đồng hồ được cho là sẽ có mặt trên thị trường ngay trong tháng 4 này.