Từ “đồng hồ của các ông bố”, loạt đồng hồ Casio “hồi xuân” trở lại

Sau nhiều năm bị gán mác là “đồng hồ của các ông bố”, những thiết kế kỹ thuật số và analog-kỹ thuật số của hãng đã thu hút sự chú ý từ các tín đồ thời trang đường phố và những người có ảnh hưởng trong ngành.

Nhắc đến những năm 2000 của nhạc hip-hop, nhiều người không thể bỏ qua những cái tên như Pharrell, Eminem, Kanye West và Justin Bieber, những người đã tự hào đeo những chiếc G-Shock. Để tận dụng xu hướng hoài cổ của giới trẻ, G-SHOCK đã hợp tác với các thương hiệu thời trang đường phố như Stüssy, BAPE và A$AP Ferg để cho ra mắt các bộ sưu tập độc đáo.

Sự hồi sinh của thiết kế Y2K đã khiến những kiểu dáng công nghệ trong suốt trở nên phổ biến trở lại. Giới trẻ hiện nay có xu hướng chọn những chiếc đồng hồ analog vượt thời gian thay vì smartwatch. Phong cách vuông vức của Casio, từng bị coi là “mọt sách”, giờ đây lại mang đậm hơi hướng retro-future-cool.

Dưới đây là 5 mẫu đồng hồ Casio mới nhất, mỗi mẫu đều có phong cách riêng thu hút ánh nhìn của người dùng.

G-Shock GA-V01SKE Transparent Pack

Phiên bản “Transparent Pack” mới của G-Shock GA-V01 với 4 màu trong suốt (xanh neon, cam, tím, xám) và mặt đồng hồ nhiều lớp đặc trưng.

- Điểm nổi bật: Thiết kế khung xương kết hợp độ bền bỉ của Casio với vẻ ngoài hiện đại, được lấy cảm hứng từ thẩm mỹ Y2K. Màn hình LCD lớn, đảo ngược được người hâm mộ gọi là “đôi mắt người ngoài hành tinh”.

- Đối tượng phù hợp: Những ai muốn sở hữu một chiếc đồng hồ nổi bật mang đậm phong cách công nghệ và gợi nhớ đến thẩm mỹ cyberpunk đầu những năm 2000.

- Giá: Khoảng 154 USD (4,05 triệu đồng).

G-Shock DW-5600MNC (kèm dây đeo Fidlock)

Phiên bản mới của chiếc đồng hồ vuông cổ điển DW-5600 sử dụng dây đeo nylon co giãn với khóa từ Fidlock.

- Điểm nổi bật: Làm mới một chiếc đồng hồ kỹ thuật số 40 năm tuổi, dây đeo co giãn có thể kéo dài dễ dàng đeo qua tay áo khoác. Khóa từ tính tiện lợi hơn nhiều so với khóa cài cũ.

- Đối tượng phù hợp: Những người thực dụng và đam mê độ chế, yêu thích chiếc 5600 nhưng muốn có sự tiện lợi hiện đại.

- Giá: Khoảng 127 USD (3,34 triệu đồng).

G-Shock GM-2100 “CasiOak” (Dòng Fine Metallic)

Phiên bản vỏ kim loại của chiếc GA-2100 “CasiOak” mỏng nhẹ, được đặt biệt danh nhờ thiết kế hình bát giác giống AP Royal Oak. GM-2100YRA-8A có viền thép không gỉ được đánh bóng và dây đeo mạ bạc, cùng với màn hình LCD màu đỏ trên nền đen sáng rõ.

- Điểm nổi bật: Mang đến cho người hâm mộ G-Shock một chút sang trọng, với viền thép chải mờ và dây đeo cùng màu tạo cảm giác cao cấp nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ.

- Đối tượng phù hợp: Những ai yêu thích thiết kế đồng hồ cao cấp nhưng vẫn cần sự bền chắc cho việc sử dụng hàng ngày.

- Giá: Khoảng 290 USD (7,63 triệu đồng).

G-Shock GMA-P2126W-8A (Màu vàng đồng nhất)

Một chiếc đồng hồ G-Shock nhỏ gọn, kết hợp cả analog và kỹ thuật số được ra mắt nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026, 8/3. Đồng hồ có vỏ màu xám, mặt số kim loại và các điểm nhấn vàng tinh tế, được chế tạo từ nhựa sinh học thân thiện với môi trường.

- Điểm nổi bật: Vẻ ngoài tinh tế mà hầu hết các mẫu G-Shock khác không có, với gam màu xám và vàng tạo cảm giác sạch sẽ giúp người dùng dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách khác nhau.

- Đối tượng phù hợp: Những người muốn sở hữu một chiếc đồng hồ G-Shock có thể dễ dàng kết hợp với cả áo blazer và áo hoodie.

- Giá: 145 USD (3,81 triệu đồng).

Casio F-91W (Biểu tượng năm 1989)

Chiếc đồng hồ kỹ thuật số nguyên bản ra mắt năm 1989 vẫn đang được sản xuất. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn 37,5 x 34,5 x 8,5 mm, tích hợp chức năng bấm giờ, báo thức và đèn nền.

- Điểm nổi bật: Biểu tượng của sự phản kháng với sự xa xỉ, giá cả phải chăng nhưng có độ bền cao.

- Đối tượng phù hợp: Những người theo chủ nghĩa tối giản và những ai muốn thể hiện gu thẩm mỹ mà không cần phải cố gắng quá nhiều.

- Giá: Khoảng 15 USD (395.000 đồng).

Với những mẫu đồng hồ này, Casio không chỉ khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp thời trang mà còn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý.