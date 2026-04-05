Casio biến chiếc G-Shock quen thuộc thành đồng hồ thép cao cấp

Là thành viên thuộc dòng G-Shock trứ danh của Casio, mẫu đồng hồ này kế thừa thiết kế bát giác đặc trưng của mẫu DW-5000C nguyên bản. GMC-B2100 được chế tác từ thép không gỉ, trải qua quy trình rèn, cắt và đánh bóng tỉ mỉ. Viền đồng hồ có bề mặt hoàn thiện với các đường vân mảnh, trong khi các cạnh được đánh bóng như gương.

Mặt số mạ bạc ánh kim kết hợp với các mặt số phụ màu đen trên GMC-B2100 tạo nên vẻ ngoài đơn sắc và độ tương phản cao, phù hợp cho cả việc sử dụng hàng ngày lẫn hoạt động thể thao. Phân dây đeo kim loại cũng được thiết kế với các đường vân nổi bật, sử dụng khóa gập ba một chạm.

Mặc dù được làm hoàn toàn bằng kim loại, GMC-B2100 vẫn giữ được cấu trúc chống sốc đặc trưng của dòng đồng hồ G-Shock, bao gồm việc được tích hợp một lớp đệm bằng nhựa mỏng giữa vành bezel và vỏ để hấp thụ các tác động. Kích thước của đồng hồ là 51,3 x 46,3 x 12,4 mm và nặng 171 gram, với khả năng chống nước ở độ sâu 20 ATM.

GMC-B2100 tích hợp nhiều chức năng hữu ích, bao gồm hỗ trợ giờ thế giới với màn hình hiển thị hai múi giờ, đồng hồ bấm giờ chính xác 1 giây, chức năng bấm giờ chia nhỏ, bộ đếm ngược 24 giờ và báo thức hàng ngày. Ngoài ra, đồng hồ còn có lịch tự động và hiển thị ngày tháng, cùng với đèn nền LED trắng và lớp phủ Neobrite giúp tăng cường khả năng hiển thị.

Đồng hồ vẫn đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của dòng G-Shock.

GMC-B2100 cũng được trang bị kết nối Bluetooth giúp ghép nối với ứng dụng CASIO WATCHES, cho phép tự động điều chỉnh thời gian, cài đặt đồng hồ dễ dàng, truy cập giờ thế giới cho khoảng 300 thành phố và tìm điện thoại. Đồng hồ sử dụng hệ thống Tough Solar của Casio cho thời gian hoạt động lên đến 5 tháng khi sạc đầy hoặc 18 tháng ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Độ chính xác của đồng hồ khi không kết nối được đánh giá ở mức ±15 giây mỗi tháng.

Sản phẩm được sản xuất tại Yamagata Casio, nơi khai sinh ra dòng đồng hồ G-Shock. Mẫu GMC-B2100 dự kiến đến tay khách hàng ngay trong tháng này với giá bán lẻ là 107.800 yên (khoảng 17,78 triệu đồng). Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước sản phẩm tại Nhật Bản.