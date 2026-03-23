Đồng hồ Casio A168 lột xác thành “đồng hồ Nikon‑style” cực độc

Được phát triển dựa trên sự hợp tác của Casio với PPP Cameras, một công ty sửa chữa máy ảnh phim có trụ sở tại Anh, phiên bản tùy chỉnh mới mang tên N168 có thiết kế dựa trên nền tảng đồng hồ kỹ thuật số Casio A168WE.

Phiên bản Chrome của Casio N168.

Tương tự như M-Edition, N168 không phải là sản phẩm chính thức của Casio mà là một thiết kế lại từ bên thứ ba, tập trung vào tính thẩm mỹ hơn là cải thiện chức năng. Mô-đun kỹ thuật số A168 ban đầu vẫn được giữ nguyên, bao gồm các tính năng tiêu chuẩn như đồng hồ bấm giờ, báo thức và đèn nền, cho thấy sản phẩm này chủ yếu nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu.

Thiết kế của N168 lần này lấy cảm hứng từ máy ảnh Nikon, với màn hình màu vàng nhạt đặc trưng và dây đeo vải canvas màu đen có đường chỉ khâu vàng, tương tự như dây đeo của máy ảnh DSLR và máy ảnh không gương lật. Vỏ máy vẫn giữ nguyên thiết kế gần giống với phiên bản A168 gốc, với logo “Illuminator” vẫn được hiển thị cho thấy rằng phần cứng cơ bản không có sự thay đổi.

Phiên bản Titanium và Black của Casio N168.

PPP Cameras đã giới thiệu ba phiên bản của N168: Chrome, Black và Titanium. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu nằm ở lớp hoàn thiện, tạo thành các biến thể của cùng một ý tưởng. Về giá cả, các mẫu Chrome và Titanium được niêm yết ở mức 150 bảng Anh (khoảng 5,266 triệu đồng), trong khi phiên bản Black có giá cao hơn một chút là 170 bảng Anh (khoảng 5,97 triệu đồng).

Casio M-Edition có gì đặc biệt để hút khách?

Ra mắt trước đó, M-Edition cũng là mẫu đồng hồ phát triển dựa trên sự hợp tác của Casio với PPP Cameras. Đây là phiên bản cải tiến của đồng hồ Casio AE-1200WHD, tập trung chủ yếu vào thay đổi thiết kế thay vì bổ sung tính năng mới. Mẫu đồng hồ này nổi bật với mặt số màu đỏ đặc trưng của Leica, đèn nền LED màu đỏ tùy chỉnh và dây đeo bằng da được thiết kế giống như vỏ máy ảnh.

Casio M-Edition đã nhận được sự thành công trước đó.

Một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy là vòng tròn màu đỏ ở phía trên bên trái màn hình, được thiết kế để gợi nhớ đến chấm đỏ nổi tiếng trên thân máy ảnh Leica. Đồng hồ cũng sử dụng đèn LED màu đỏ tùy chỉnh cho đèn nền màn hình, thay vì đèn LED trắng tiêu chuẩn của mẫu Casio gốc. Theo PPP Cameras, lựa chọn này nhằm mô phỏng đèn LED đo sáng màu đỏ thường thấy trên các máy ảnh Leica M cổ điển.

Ngoài ra, đồng hồ còn đi kèm với dây đeo bằng da, được thiết kế giống với lớp giả da trên máy ảnh Leica. Casio M-Edition có hai màu sắc để lựa chọn: mạ crôm và đen, với giá bán là 160 bảng Anh (5,57 triệu đồng).