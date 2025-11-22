Cách chụp ảnh cực xịn trên iPhone, ít người biết

iPhone 17 Pro thực sự gây ấn tượng với các chuyên gia về khả năng chụp ảnh. Chúng có khả năng chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trong hầu hết mọi điều kiện. Và vì được tích hợp các tính năng tự động và nhiếp ảnh điện toán, người dùng không cần phải thao tác quá nhiều nhưng vẫn có hình ảnh như ý.

iPhone 17 Pro.

Dưới đây là 6 thủ thuật từ chuyên trang công nghệ Cnet, giúp bạn chụp được những bức ảnh tuyệt vời bằng điện thoại của mình trên cả iPhone và smartphone Android.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

1. Thử nghiệm với các ống kính khác nhau

Khi đứng trước 1 khung hình đẹp, hãy thử chuyển đổi giữa các chế độ góc rộng, góc siêu rộng và phóng to trên điện thoại. Hãy dành thêm chút thời gian để quan sát những điểm quan trọng trong khung cảnh trước mặt.

Bạn hãy chọn 1 chủ thể được bao quanh bởi nhiều yếu tố khác như cây cối, biển báo hoặc đèn đường, sau đó sử dụng ống kính zoom tele của iPhone 17 Pro để cô lập chủ thể và loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng. Bạn có thể lùi lại một chút rồi phóng to để giữ chủ thể trong khung hình, giúp chủ thể nổi bật hơn.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Các điện thoại như iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro cung cấp khả năng zoom quang học, giúp chủ thể được lấp đầy khung hình. Việc zoom xa hơn sẽ giúp không phá vỡ bối cảnh tự nhiên, thu hẹp bố cục trong một khung cảnh hỗn loạn, lộn xộn.

Việc chuyển sang chế độ chụp ảnh góc siêu rộng sẽ thu được nhiều cảnh quan xung quanh hơn. Để tránh chủ thể bị lạc trong khung hình, hãy di chuyển lại gần hơn và tìm những vật thể tiền cảnh thú vị (một khóm hoa, một tảng đá thật ngầu) để thêm vào bố cục.

2. Tập ​​trung vào bố cục

Mặc dù việc chỉnh sửa khéo léo có thể giúp điều chỉnh màu sắc hoặc cứu vãn bức ảnh bị thiếu sáng nhưng không có cách chỉnh sửa nào có thể bù đắp cho bố cục kém khi các yếu tố trong khung hình không được sắp xếp theo cách đẹp mắt. Bố cục tốt là một trong những yếu tố chính tạo nên sự khác biệt giữa một bức ảnh thực sự ấn tượng và hỗn loạn.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Có những nguyên tắc dễ hiểu, chẳng hạn như giữ đường chân trời thẳng và đừng cắt mất phần đầu của ai đó khi chụp chân dung. Quy tắc một phần ba trong nhiếp ảnh cũng đem lại hình ảnh đẹp hơn khi các yếu tố được sắp xếp theo phần ba của khung hình.

Người dùng nên chụp ảnh với lưới 1/3 trên màn hình camera. Ngoài ra, hãy tìm kiếm các đường dẫn, chẳng hạn như đường, lối đi bộ hoặc tường để dẫn dắt ánh mắt người xem vào sâu hơn trong khung cảnh.

3. Chụp ảnh vào những thời điểm khác nhau trong ngày

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Có rất nhiều thứ chúng ta có thể kiểm soát trong một cảnh, chẳng hạn như hướng ống kính, vị trí đứng và loại kính lọc nào nên sử dụng. Tuy nhiên, các yếu tố như thời gian trong ngày và thời tiết vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Hãy thử chụp ảnh bình minh và hoàng hôn. Khi đó, mặt trời ở vị trí thấp trên bầu trời, tạo ra những bóng đổ dài, ấn tượng và tô điểm cho bầu trời bằng những sắc màu tuyệt đẹp.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Một số cảnh sẽ đẹp hơn vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, tùy thuộc vào hướng mặt trời mọc, giúp bạn tận dụng tối đa một địa điểm. Bạn có thể dậy sớm một chút trong kỳ nghỉ để có được một góc nhìn tốt cho bình minh hoặc quay lại đó vào cuối ngày. Ngay cả ánh sáng gay gắt giữa trưa cũng tạo ra bóng tối và độ tương phản tuyệt vời ở khu vực đô thị, rất phù hợp cho nhiếp ảnh đường phố.

4. Đừng sợ bóng tối

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Đừng nghĩ rằng một bức ảnh đẹp đòi hỏi phải có bầu trời xanh và nắng - một ngày mưa thường sẽ có bầu trời u ám và ánh sáng ấn tượng. Ngoài ra, những con phố ngập nước mưa phản chiếu ánh đèn thành phố xung quanh, đặc biệt là vào ban đêm cũng rất đẹp. iPhone 17 Pro và nhiều smartphone cao cấp được trang bị khả năng chống nước IP68 nên có thể chụp ảnh dưới trời mưa.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Đừng nghĩ rằng khi ánh sáng tắt hẳn thì bạn cần phải ngừng chụp. iPhone 17 Pro sở hữu một trong những chế độ chụp đêm tốt nhất trên điện thoại và bạn có thể chụp những bức ảnh ban đêm ấn tượng. Cảnh thành phố với đèn pha ô tô, cửa sổ cửa hàng rực rỡ và thậm chí cả đồ trang trí lễ hội đều có thể là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những bức ảnh đêm. Và đừng lo lắng nếu trời mưa. Những con phố ẩm ướt giờ đây sẽ phản chiếu tất cả ánh sáng đó, trông thật tuyệt vời.

5. Học cách kiểm soát màu sắc

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Mặc dù iPhone rất tuyệt vời khi tự động sử dụng các cài đặt để chụp ảnh "chuẩn" nhưng thực tế là camera đang cố gắng cân bằng tất cả các tông màu trong ảnh để tránh bị tối hoặc sáng. Tuy nhiên, sự kịch tính trong ảnh thường đến từ độ tương phản sâu.

Các nhiếp ảnh gia thường cố tình giảm sáng để tạo ra một bức ảnh có tông màu trầm với các vùng tối sâu, trong đó chủ thể được làm nổi bật bởi các vùng sáng. Bạn cũng có thể đạt được hiệu ứng này trên iPhone. Bằng cách chạm vào màn hình, bạn có thể mở thanh trượt phơi sáng để làm tối ảnh, chụp những bức ảnh có tông màu trầm, u ám nhưng vẫn tuyệt vời khi áp dụng hiệu ứng chỉnh sửa đen trắng tương phản.

Kỹ thuật này có thể giúp bạn có được những bức ảnh thực sự ấn tượng. Đừng ngại nắm quyền kiểm soát. Hãy nhớ rằng: Bạn là nhiếp ảnh gia. Bạn là người quyết định.

6. Chỉnh sửa theo phong cách của mình

Mặc dù iPhone có thể chụp được những bức ảnh đẹp, tự nhiên ngay từ camera nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Hãy nâng tầm hình ảnh của mình bằng cách chỉnh sửa cẩn thận để tạo ra nhiều phong cách riêng hơn. Người dùng có thể thực hiện tất cả các chỉnh sửa ảnh của mình trong Adobe Lightroom, nơi cung cấp các điều khiển chuyên nghiệp, chi tiết về độ phơi sáng và màu sắc. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Darkroom trên iPhone, ứng dụng có rất nhiều phong cách phim hoặc ứng dụng Snapseed của Google - miễn phí trên iPhone và Android.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Người dùng có thể thực hiện một số tinh chỉnh cơ bản để kiểm soát độ phơi sáng và có thể điều chỉnh màu sắc theo ý thích. Bạn cũng có thể thử nghiệm với một số hiệu ứng đen trắng mạnh mẽ hoặc một số hiệu ứng phim cổ điển.

Các ứng dụng chỉnh sửa là một cách tuyệt vời để thêm nét riêng cho ảnh của bạn, không làm hỏng ảnh gốc.

Định dạng ảnh ProRaw của Apple mang lại sự linh hoạt hơn nhiều cho việc chỉnh sửa ảnh sau này. Vì vậy, nếu muốn chụp ảnh với mục đích nghệ thuật và muốn chỉnh sửa, hãy bật ProRaw trên iPhone.