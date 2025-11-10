Kỳ lạ: Chiếc iPhone “tệ nhất năm 2025” vẫn được Apple tin tưởng

Ngoại trừ Trung Quốc, nơi iPhone Air đã tạo ra một cú hích ngay lập tức, người tiêu dùng ở nhiều nơi trên thế giới đã quay lưng với sản phẩm này. Dù vậy, Apple dường như vẫn xem sự đón nhận của thị trường đối với iPhone Air là “đủ tích cực” để tiếp tục phát triển phiên bản kế nhiệm, iPhone Air 2.

Apple cho rằng nhu cầu với iPhone Air "vẫn đủ tích cực"?

Không dừng lại ở đó, các nhà phân tích từ Phố Wall, nổi bật là JP Morgan, đã đưa ra những dự đoán chi tiết về tương lai của dòng iPhone Air, nơi tương lai của sản phẩm vẫn rất được quan tâm.

Theo thông tin từ Max Weinbach, JP Morgan dự kiến iPhone Air 2 sẽ ra mắt vào năm 2026 và iPhone Air 3 vào năm 2027, bất chấp những ý kiến trái chiều về khả năng Apple ngừng sản xuất mẫu điện thoại này. Ghi chú gần đây từ TD Cowen cũng cho thấy Apple không có kế hoạch thay đổi nhịp độ sản xuất iPhone Air, với dự đoán sản xuất 3 triệu chiếc trong quý 3/2025 và 7 triệu chiếc trong quý 4/2025.

Ngược lại, KeyBanc Capital đã chỉ ra rằng nhu cầu về iPhone Air gần như không tồn tại. Trong khi đó, cuộc khảo sát được công bố vào tháng 10 vừa qua cho thấy, khả năng người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho iPhone màn hình gập mà Apple ra mắt vào năm sau là rất hạn chế.

Điều này khiến bản kế nhiệm của iPhone Air vẫn tiếp tục được phát triển.

Đồng thời, Nikkei Asia cũng đưa tin rằng Apple đang cắt giảm sản lượng iPhone Air và tăng cường đơn đặt hàng cho các mẫu khác trong dòng iPhone 17. Luận điểm này được củng cố bởi nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo, người cho biết hầu hết các nhà cung cấp iPhone Air dự kiến sẽ giảm công suất sản xuất mẫu máy này hơn 80%.

Tuy nhiên, với sự khẳng định từ TD Cowen và JP Morgan về cam kết của Apple trong việc phát triển các phiên bản iPhone Air tiếp theo, có thể kết luận rằng iPhone Air 2 và 3 vẫn sẽ ra mắt như lịch trình thông thường, trừ khi có sự thay đổi lớn về nhu cầu đối với mẫu thiết kế này.