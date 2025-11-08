iPhone Air 2 có thể sẽ có hai camera sau

Từ những tin đồn đầu tiên cho đến khi ra mắt, iPhone 17 Air, hay iPhone Air, chỉ được trang bị một camera sau. Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ mới đây cho thấy iPhone 18 Air, tên tạm gọi cho mẫu iPhone Air tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm 2026, có thể sẽ thay đổi điều này.

Blogger uy tín Digital Chat Station đã chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng Apple đang xem xét việc bổ sung camera kép cho mẫu iPhone Air mới. DCS tiết lộ trong bài đăng mới: "Đây là điều bình thường trong giai đoạn phát triển hiện tại, và camera có thể là điểm khác biệt đáng kể duy nhất". Theo thông tin rò rỉ, màn hình của iPhone 18 Air sẽ có kích thước khoảng 6,5 inch và thiết kế vẫn giữ nguyên kiểu dáng của bản tiền nhiệm.

iPhone Air phiên bản tiếp theo có thể sẽ có thiết kế camera kép

Digital Chat Station cũng cho biết Apple đang đánh giá khả năng trang bị ống kính mới, bao gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 48MP, nếu ống kính tele mới hoạt động hiệu quả. Camera thứ hai này có thể được tích hợp vào thanh camera nằm ngang ở mặt lưng. Tuy nhiên, việc này có thể gặp khó khăn, vì thiết kế "phẳng" là lý do chính giúp iPhone Air trở nên mỏng nhẹ.

Hiện tại, phần đỉnh của máy chứa hầu hết các thành phần chính, trong khi khung máy chủ yếu dành cho pin. Do đó, việc loại bỏ phần nhô ra hoặc thay đổi vị trí của thấu kính sẽ cần một thiết kế lại đáng kể. Bên cạnh đó, phần viền màn hình cũng sẽ cần có những thay đổi lớn để có thể lắp đặt camera thứ hai.

Các rò rỉ trước đó cũng cho thấy Apple đang phát triển hai mẫu chip mới là A20 và A20 Pro dành cho dòng iPhone 18. Nếu hãng tiếp tục theo đuổi lộ trình phát triển như trước đây, mẫu iPhone 18 Air có khả năng sẽ được trang bị chipset A20 Pro, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm năng lượng hơn.

Dự kiến, iPhone Air phiên bản tiếp theo sẽ được giới thiệu trong dòng sản phẩm năm 2026 của Apple, cùng với các mẫu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Trong khi đó, các mẫu iPhone 18 và iPhone 18e có thể sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.