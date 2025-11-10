iPhone 17 Pro Max sống sót kỳ diệu sau 3 ngày ngâm dưới bùn

Cơn bão Kalmaegi vừa qua đã tàn phá nặng nề thành phố Cebu, Philippines, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân nơi đây. Giữa bối cảnh hỗn loạn, một câu chuyện sống sót kỳ diệu liên quan đến công nghệ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Người dùng với nickname "bricksandcanvas" chia sẻ rằng cơn bão đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của anh, cuốn trôi toàn bộ tài sản quý giá, trong đó có chiếc iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, ba ngày sau khi lũ rút, anh đã tìm lại được chiếc điện thoại của mình, bị vùi sâu trong bùn. Đáng ngạc nhiên, nhờ vào khả năng kháng nước đạt tiêu chuẩn IP68, chiếc iPhone đã chống chọi tốt với hỗn hợp bùn và nước. Anh cho biết máy không hề bị trầy xước hay hư hỏng.

Ngược lại, chiếc MacBook Pro M4 mới của anh đã bị hỏng hoàn toàn do không có khả năng chống nước. May mắn thay, anh còn một chiếc MacBook Intel đời cũ, vốn bị bỏ xó, nhưng vẫn hoạt động tốt. Đây là thiết bị duy nhất giúp anh kết nối internet trong lúc khó khăn.

Sau khi tự đi bộ 3km đến bệnh viện để khâu vết thương, anh đã ghé vào một cửa hàng. Tại đây, anh sử dụng chiếc MacBook Intel cũ để kết nối Wi-Fi và nhắn tin cho người thân nhờ đặt phòng khách sạn, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Câu chuyện này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng kháng nước và kháng bụi trên thiết bị điện tử hiện nay, mà còn chứng minh chất lượng vượt trội của tiêu chuẩn này trên iPhone 17 Pro Max.