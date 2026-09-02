Cả Tim Cook và John Ternus đều là những người phù hợp nhất cho vị trí CEO Apple

Sau nhiều năm Steve Jobs dẫn dắt Apple với tầm nhìn sản phẩm đầy tham vọng, Tim Cook trở thành CEO vào năm 2011. Ông không cố gắng tái hiện phong cách của người tiền nhiệm mà tập trung vào thế mạnh của mình: vận hành, chuỗi cung ứng và khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Tim Cook và nhiệm kỳ đã thay đổi Apple

Khi Tim Cook tiếp quản, iPhone chưa đạt đến quy mô bùng nổ như những năm sau đó. iPhone 6 trở thành một cột mốc quan trọng trong khi iPad tiếp tục được phát triển và Apple Watch ra mắt như một trong những sản phẩm phần cứng lớn đầu tiên không có sự tham gia đáng kể của Jobs.

Cựu CEO Apple - Tim Cook.

Trong suốt nhiệm kỳ, ông Cook nhiều lần bị chỉ trích vì không phải Steve Jobs. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm khiến vai trò của ông trở nên quan trọng. Apple sau thời Jobs không cần thêm một người có khả năng tạo ra “trường bóp méo thực tại” mà cần một nhà điều hành có thể đưa hoạt động kinh doanh, logistics và văn hóa doanh nghiệp lên quy mô lớn hơn.

Từ góc độ người dùng, những thay đổi này có ý nghĩa khá rõ. Một hệ sinh thái lớn không chỉ phụ thuộc vào việc tạo ra sản phẩm mới, chúng còn cần khả năng sản xuất, phân phối và duy trì dịch vụ ở quy mô toàn cầu. Cook đã dành phần lớn nhiệm kỳ để xây dựng Apple theo hướng đó.

John Ternus tiếp quản một Apple rất khác

John Ternus bước vào vị trí CEO với nền tảng khác biệt. Ông chủ yếu là một kỹ sư, đã tham gia vào hoạt động phần cứng của Apple trong ít nhất một thập kỷ thay vì xuất thân từ lĩnh vực vận hành như Cook.

Thách thức trước mắt cũng không giống những gì Cook từng đối mặt. Apple hiện sở hữu một hệ sinh thái di động có vị thế mạnh, đồng thời chuẩn bị đưa iPhone màn hình gập ra thị trường và trình làng iPhone 18 Pro. Đây đều là những sản phẩm có thể định hình hướng đi phần cứng của công ty trong những năm tới.

Ternus cũng phải điều hành một Apple có giá trị khoảng 4.000 tỷ USD, chi phí RAM và SSD đang tăng cao. Giá linh kiện có thể tạo áp lực lên giá thành sản phẩm, biên lợi nhuận và quyết định cấu hình thiết bị trong thời gian dài.

Doanh thu hàng quý của Apple từ quý 1 năm 2012 đến nay.

Đây là một vấn đề có tính chất tương tự những cú sốc lớn về chuỗi cung ứng, đòi hỏi Apple phải có nguồn lực tài chính, sự kiên nhẫn và thời gian để xử lý. Những biến động như vậy cũng có thể tác động tới người dùng thông qua giá bán, cấu hình hoặc thời điểm ra mắt sản phẩm.

Đừng kỳ vọng Ternus trở thành Jobs hay Cook

Điểm đáng chú ý nhất trong quá trình chuyển giao lần này là Ternus không cần phải trở thành một Steve Jobs thứ hai, cũng không nhất thiết phải sao chép cách điều hành của Tim Cook.

Jobs từng đưa Apple trở lại vị thế của một công ty có khả năng định hình ngành công nghệ. Cook tiếp tục nhiệm vụ theo một hướng khác: biến Apple thành một doanh nghiệp có quy mô tài chính và vận hành khổng lồ. Hai giai đoạn này phục vụ những nhu cầu khác nhau của cùng một công ty.

Ternus tiếp quản Apple vào thời điểm doanh nghiệp đã có vị thế rất khác so với thập niên 1990 hay những năm đầu của kỷ nguyên iPhone. Vì vậy, tiêu chí đánh giá ông cũng có thể cần thay đổi. Thay vì chờ đợi một sản phẩm “cách mạng” ngay lập tức, người dùng có thể quan tâm nhiều hơn tới việc Apple có tiếp tục cải thiện phần cứng, phần mềm và hệ sinh thái theo cách thực chất hay không.

Trong ngắn hạn, sự xuất hiện của iPhone màn hình gập và iPhone 18 Pro sẽ là những bài kiểm tra đáng chú ý đối với hướng đi mới. Xa hơn, cách Ternus xử lý danh mục phần cứng, chuỗi cung ứng và áp lực chi phí linh kiện mới có thể cho thấy rõ hơn phong cách lãnh đạo của ông.