Nữ TikToker biến mất rồi xuất hiện ở Campuchia trong diện mạo khó tin

Trang Mirrordaily đưa tin, vào cuối năm 2025, người dân phát hiện một cô gái trẻ lang thang trên đường phố Campuchia. Trên tay cô cầm kết quả chụp CT, trong đó cho thấy cô đang gặp vấn đề ở chân. Lúc này, cô gái trông tiều tụy, hốc hác.

Qua kiểm tra hộ chiếu, mọi người bất ngờ phát hiện cô họ Ngô sinh năm 2005, quê Phúc Kiến, Trung Quốc. Cô cũng là một TikToker sở hữu khoảng 25.000 người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc).

Hình ảnh trước và sau khi cô được phát hiện ở Campuchia.

Hình ảnh cô lang thang nhanh chóng được đăng tải lên MXH Trung Quốc. Sau khi biết tin, cha của cô xác nhận người xuất hiện trong những hình ảnh trên chính là con gái mình.

Theo lời người cha, sau khi học hết cấp 2, cô nghỉ học và ra ngoài làm việc. Cô từng nói với gia đình rằng, mình đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng vẫn thường xuyên xin tiền nhà.

Trước đó, gia đình từng chuyển cho cô 80.000 nhân dân tệ (khoảng 310 triệu đồng). Đến ngày 26/12/2025, cô thông báo rằng chân có vấn đề, khiến người cha tiếp tục gửi thêm 2.200 nhân dân tệ (khoảng 8 triệu đồng). Không ngờ sau lần chuyển tiền này, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô.

Cho đến khi người thân nhìn thấy những hình ảnh cô trên MXH, gia đình mới biết sự việc và lập tức trình báo cảnh sát. Một số thông tin trên mạng cho rằng, cô gái đã bị bỏ lại gần một khách sạn ở thành phố Sihanoukville, Campuchia.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là cô gái từng đăng ảnh selfie lên mạng chỉ khoảng 20 ngày trước khi được phát hiện. Trong những bức ảnh trước đó, cô có diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh tiều tụy hiện tại.

Sự thay đổi ngoại hình khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về những gì cô đã trải qua trong thời gian ở Campuchia, thậm chí có người đặt nghi vấn: “Rốt cuộc cô ấy đã trải qua điều gì ở Campuchia mà trở nên như vậy?”

Sau đó, cô được đưa đến cơ quan di trú tại Sihanoukville để tiếp tục điều trị. Sau nhiều ngày mất liên lạc, cô cũng đã kết nối được với gia đình. Các cơ quan liên quan đang phối hợp để hỗ trợ cô hoàn tất thủ tục và trở về Trung Quốc.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân khiến cô xuất hiện trên đường phố trong tình trạng tiều tụy, cũng như những gì đã xảy ra với cô trong thời gian ở Campuchia. Gia đình cho biết điều họ quan tâm nhất là đảm bảo cô được an toàn và sớm trở về nhà.