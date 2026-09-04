Tân CEO Apple có mức lương khủng cỡ nào?

Tân CEO của Apple, John Ternus, đã chọn đúng thời điểm để tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất. Thu nhập của các CEO đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây và mức lương của Ternus cũng rất đáng ngưỡng mộ ngay trong năm đầu tiên ông nắm quyền.

Theo tờ Wall Street Journal, Ternus, cựu giám đốc bộ phận kỹ thuật phần cứng của "gã khổng lồ" công nghệ trị giá 4,7 nghìn tỷ USD này – sẽ nhận mức lương hàng năm là 3 triệu USD cùng với khoản thưởng cổ phiếu trị giá 55 triệu USD vào năm 2027.

CEO Apple - ông John Ternus (trái) và ông Tim Cook (phải).

Đây là khoản thu nhập rất lớn đối với vị lãnh đạo công nghệ mới này, ngay cả khi so sánh với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, người tiền nhiệm của ông – Tim Cook đã giúp giá cổ phiếu Apple tăng hơn 2.200% trong nhiệm kỳ của mình lại nhận được mức thù lao cao hơn thế.

Vào tháng 6, WSJ đã công bố báo cáo thường niên chi tiết về các gói thù lao của CEO tại các công ty thuộc chỉ số S&P 500. Elon Musk là người nhận thù lao cao vượt trội so với phần còn lại; theo ước tính của báo cáo, tổng gói thù lao của ông tại Tesla trị giá hơn 158 tỷ USD.

Trường hợp của Musk là một ngoại lệ đặc biệt – người đứng thứ hai trong danh sách của WSJ là Shankh Mitra của Welltower với mức thu nhập 821 triệu USD. Tuy nhiên, khoản thù lao khổng lồ của Musk phản ánh một xu hướng chung là các gói đãi ngộ dành cho lãnh đạo ngày càng lớn và hấp dẫn hơn.

Số lượng CEO Mỹ nhận thu nhập từ 100 triệu USD trở lên trong năm ngoái cao nhất lịch sử kể từ năm 2021, khiến WSJ phải thốt lên rằng "kỷ nguyên CEO nhận thù lao trên 100 triệu USD đã trở lại đầy ấn tượng" trong khi mức thu nhập trung vị của các lãnh đạo doanh nghiệp thuộc S&P 500 rơi vào khoảng 18 triệu USD.

Dựa trên gói thù lao trị giá 58 triệu USD được công bố trong các hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gần đây, ông Ternus sẽ là lãnh đạo có thu nhập cao thứ 22 trong nhóm S&P 500 theo dữ liệu của WSJ—xếp trên Ted Sarandos của Netflix (54 triệu USD) vài bậc và ngay sau Richard Fairbank của Capital One Financial (65 triệu USD).

Ai có thu nhập vượt xa ông Ternus? Đó là ông Cook; theo phân tích của WSJ, ông đứng ở vị trí thứ 15 với gói thù lao 74 triệu USD trong năm 2025.

Ngay cả trong tương lai, ông Cook vẫn sẽ có mức thu nhập rất tốt. Theo WSJ, ông sẽ tiếp tục nhận mức lương hàng năm là 2 triệu USD, cộng với khoản thưởng cổ phiếu dự kiến ​​trị giá 45 triệu USD vào năm tới trên cương vị mới là chủ tịch điều hành của "gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Cupertino này.