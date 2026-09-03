Tiết lộ mức lương của tân CEO Apple

Theo Bloomberg, Apple vừa công bố chế độ đãi ngộ dành cho tân CEO John Ternus (51 tuổi) trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC).

Năm 2027, ông Ternus có thể nhận tổng cộng 58 triệu USD, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản của tân CEO Apple là 3 triệu USD/năm. Phần còn lại là khoản thưởng cổ phiếu có giá trị mục tiêu 55 triệu USD.

Trong khoản thưởng cổ phiếu trị giá mục tiêu 55 triệu USD, 75% chỉ được trao khi cổ phiếu Apple đạt hiệu suất theo yêu cầu, dựa trên mức sinh lời cho cổ đông so với các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500. 25% còn lại được trao theo điều kiện thời gian làm việc, chia thành nhiều đợt và mở khóa sáu tháng một lần trong vòng bốn năm.

Riêng năm tài chính 2026, do Ternus mới giữ chức CEO từ ngày 1/9, Apple cấp cho ông khoản cổ phiếu trị giá mục tiêu 2,5 triệu USD, tương ứng với thời gian điều hành còn lại của năm. Đây là khoản riêng, không nằm trong gói 58 triệu USD của năm tài chính 2027.

Tân CEO của Apple là John Ternus nhận lương 58 triệu USD trong năm 2027.

Sau 15 năm điều hành Apple, Tim Cook rời ghế CEO và chuyển sang vị trí Chủ tịch điều hành. Tim Cook vẫn tham gia một số lĩnh vực quan trọng, trong đó có hoạt động làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên thế giới.

Trong vai trò mới, lương cơ bản của Tim Cook giảm từ 3 triệu USD xuống còn 2 triệu USD/năm. Ông dự kiến nhận thêm số cổ phiếu trị giá mục tiêu 45 triệu USD trong năm tài chính 2027, đưa tổng gói đãi ngộ lên khoảng 47 triệu USD.

Một nửa cổ phiếu thưởng của Cook phụ thuộc vào hiệu suất của Apple so với S&P 500. Phần còn lại được trao theo thời gian. Trước đó, tổng thu nhập của ông trong năm 2025 đạt 74,3 triệu USD, gồm lương, cổ phiếu, thưởng hiệu suất và các quyền lợi khác.

Tân CEO mới của Apple gia nhập nhóm thiết kế sản phẩm của Apple năm 2001. Ông trở thành Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng năm 2013 và gia nhập đội ngũ lãnh đạo cấp cao với chức danh Phó chủ tịch cấp cao vào năm 2021.

Trong hơn 25 năm làm việc tại Apple, Ternus tham gia phát triển nhiều dòng sản phẩm chủ lực như iPad, AirPods, iPhone, Mac và Apple Watch. Trước khi gia nhập hãng công nghệ Mỹ, ông là kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems và tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania.

Khi công bố người kế nhiệm, Tim Cook nhận xét Ternus có "tư duy của kỹ sư, tâm hồn của nhà đổi mới". Tân CEO Apple cho biết ông từng làm việc dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs và xem Cook là người cố vấn trong sự nghiệp.

Ternus tiếp quản Apple trong giai đoạn tập đoàn chịu áp lực phải chứng minh năng lực cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo. Công ty cũng phải giải quyết những trì hoãn liên quan đến Siri, tìm kiếm sản phẩm kế tiếp có sức ảnh hưởng tương đương iPhone và tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.

Dưới thời Tim Cook, giá trị vốn hóa Apple tăng từ khoảng 350 tỷ USD lên hơn 4.000 tỷ USD. Doanh thu thường niên tăng từ 108 tỷ USD trong năm tài chính 2011 lên hơn 416 tỷ USD năm 2025.