Khoa học giải mã gen hiếm giúp một cụ bà thọ 117 tuổi

Nhóm nghiên cứu do bác sĩ Manel Esteller tại đại học Barcelona (Tây Ban Nha) dẫn đầu đã công bố trên tạp chí Cell Reports Medicine về các xét nghiệm sinh học của cụ bà Branyas Morera, người đã mất ở tuổi 117 vào ngày 20/8 vừa qua. Mục đích của nghiên cứu này là muốn tìm ra bí quyết cũng như nguyên nhân cho sự trường thọ của bà cụ.

Cụ bà Branyas Morera mừng sinh nhật lần thứ 117.

Kết quả cho thấy cụ sở hữu các biến thể gen đặc biệt giúp tế bào trẻ hơn tuổi thật và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ cùng tiểu đường. Đáng chú ý, cụ có hệ vi sinh đường ruột của người trẻ với lượng lớn lợi khuẩn nhờ thói quen ăn 3 phần sữa chua mỗi ngày, giúp hạn chế hiệu quả tình trạng viêm mãn tính.

Dù thói quen dùng sữa chua đem lại tác động tích cực, các nhà khoa học khẳng định đây không phải là "chén thánh" tuyệt đối duy nhất cho sự trường thọ. Theo trường y khoa Harvard, yếu tố di truyền thực chất chỉ quyết định khoảng 25% cơ hội sống thọ của con người. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân vẫn còn tới 75% cơ hội để chủ động gia tăng số năm sống khỏe mạnh thông qua những lựa chọn sinh hoạt hàng ngày.

Để kéo dài tuổi thọ không bệnh tật, các nghiên cứu từ Harvard khuyến nghị áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải không thực phẩm chế biến sẵn, uống đủ nước và ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm. Bên cạnh đó, việc duy trì khoảng 150 phút tập thể dục vừa phải hoặc 75 phút vận động cường độ cao mỗi tuần kết hợp với giao lưu xã hội thường xuyên là những yếu tố thiết yếu giúp cơ thể luôn dẻo dai.

Thói quen ăn 3 phần sữa chua mỗi ngày giúp cụ bà sống tới 117 tuổi.

Ngoài chăm sóc thể chất, góc nhìn tích cực trong cuộc sống cũng đóng vai trò trực tiếp vào việc kéo dài tuổi thọ. Báo cáo từ Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ trên 150.000 phụ nữ chỉ ra rằng những người lạc quan nhất có tuổi thọ cao hơn 4 năm và có tỷ lệ sống qua tuổi 90 vượt trội so với nhóm bi quan. Sự kết hợp hài hòa giữa lối sống lành mạnh và tinh thần vui vẻ chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.