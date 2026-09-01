John Ternus chính thức trở thành CEO Apple

"Tôi cảm thấy vô cùng an tâm khi trao lại vị trí cho một người tài giỏi, tuyệt vời và có năng lực như John", Tim Cook chia sẻ trong thư gửi nhân viên Apple ngày 31/8. "Ít người hiểu được những gì cần thiết để tạo ra những sản phẩm thay đổi thế giới như John và tôi không thể hào hứng hơn với sự lãnh đạo của ông ấy".

Trong ngày cuối giữ vai trò CEO, Apple đã tổ chức lễ chia tay dành cho Tim Cook, đánh dấu nhiệm kỳ 15 năm của ông. Theo Bloomberg, Cook và Ternus đã "không thể tách rời trong các cuộc họp nội bộ" trong quá trình chuyển giao lãnh đạo. Tân CEO cũng đã chuyển đến văn phòng của Cook tại trụ sở Apple Park, chuẩn bị cho một "triều đại mới".

John Ternus, tân CEO Apple. Ảnh: Apple

Ternus, 51 tuổi, đã trải qua 25 năm thăng tiến tại Apple. Ông được tuyển dụng vào nhóm thiết kế sản phẩm năm 2001. Năm 2013, ông được giao vị trí phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng, trước khi trở thành phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng vào năm 2021. TechCrunch nhận định, lựa chọn của Apple cho thấy kỷ nguyên tiếp theo của hãng sẽ "tập trung mạnh mẽ hơn vào phần cứng và việc thực thi sản phẩm".

Thực tế, dưới sự dẫn dắt của Ternus, Apple cho ra mắt nhiều sản phẩm điểm nhấn, như iPhone Air siêu mỏng, MacBook Neo giá rẻ và AirPods với tính năng hỗ trợ sức khỏe thính giác. Phần cứng cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên AI cả ở thị trường tiêu dùng và trong doanh nghiệp.

Theo CNN, Ternus là "người được chọn" bởi ông vừa có chuyên môn kỹ thuật vừa hiểu biết nội bộ. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, AirPods và các dòng iPhone mới. Ông cũng đóng vai trò lớn trong quá trình chuyển đổi máy Mac từ chip Intel sang Apple Silicon.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo đế chế 4.600 tỷ USD cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Theo Fortune, Tim Cook đã biến Apple thành "ông vua dòng tiền" và một trong những gã khổng lồ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Còn CEO mới sẽ phải vật lộn với câu hỏi về chiến lược trí tuệ nhân tạo, nơi họ đối mặt với sự cạnh tranh từ những đối thủ như OpenAI.

Ternus tiếp quản giữa lúc khủng hoảng chip nhớ đe dọa làm giảm lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng và khiến doanh thu Apple có xu hướng chậm lại. Bên cạnh đó, ngay cả những người hâm mộ lâu năm cũng đánh giá công ty đang đánh mất một phần sức hút trong thiết kế sản phẩm.

Với quân bài chủ lực iPhone, dù đang nắm giữ 1/5 lượng smartphone bán ra toàn cầu, Apple từ lâu không còn thực sự tạo bất ngờ cho người tiêu dùng. Các sự kiện ra mắt gần đây đều khá dễ đoán với nâng cấp nhỏ về camera hay cải tiến thông số kỹ thuật thông thường. Những cuộc đại tu phần mềm, chẳng hạn thiết kế Liquid Glass, cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Ternus vẫn sẽ duy trì thành công cho Apple. Theo Marcus Nelson, doanh nhân công nghệ và CEO của AI for Main Street, nhiều người cũng từng hỏi Tim Cook là ai khi ông thay thế Steve Jobs 15 năm trước và điều tương tự đang diễn ra.

"Sớm thôi, Ternus sẽ trở thành cái tên quen thuộc. Cook là chuyên gia hậu cần, còn Ternus là chuyên gia phần cứng khi AI đang nổi lên. Cook là lựa chọn hợp với thời ông ấy, Ternus cũng phù hợp với Apple lúc này", Nelson nói với CNN.

"Ông ấy không cần phải có bài tẩy mạnh nhất để giành chiến thắng", Gene Munster, một trong những nhà đầu tư nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, nói với Fortune. "Ông ấy chỉ cần tiếp tục có những quân bài đủ mạnh. Ưu tiên hàng đầu là thiết lập tốc độ đổi mới và trí tuệ nhân tạo, đồng thời cố gắng thu hẹp khoảng cách".

Theo CNBC, Ternus còn nhận được sự ủng hộ lớn từ nhân viên Apple. Trong các phát biểu nội bộ, ông thể hiện sự tự tin, điềm tĩnh và đầy hào hứng nếu nhắc đến lộ trình sản phẩm vài năm tới. "Điều đó thật sự giúp trấn an", một nhân viên Apple nói. "Ông ấy có niềm tin và sự lạc quan lớn rằng mọi khó khăn đều có thể được giải quyết".

Business Insider cho biết, những người từng làm việc hoặc quen biết Ternus đánh giá cao ông ở phong thái tự tin, kiên định, gần gũi và là một kỹ sư sản phẩm tài ba với "trí nhớ bách khoa". Không phải thiên tài công nghệ nóng tính và không bao giờ hài lòng như cố CEO Steve Jobs hay bậc thầy thiết kế như cựu phó chủ tịch Jony Ive, nhưng Ternus được cho là sẽ biết cách đưa Apple vượt khó khăn.

Trong thư ngày 31/8, Tim Cook dẫn lại câu nói của Steve Jobs về việc "tạo ra một dấu ấn trong vũ trụ". Ông kỳ vọng Apple làm được điều đó nhờ "những gì chúng ta tin tưởng", cũng như "những giá trị chúng ta trân trọng và cách chúng ta nhìn nhận thế giới".

Tim Cook sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Apple. Trong khi đó, thách thức đầu tiên dành cho John Ternus là những gì Apple sẽ công bố tại sự kiện ngày 9/9.