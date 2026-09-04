Elon Musk: Robot hình người sẽ 'tự sản xuất chúng' trong thập kỷ này

"Tôi nghĩ mình có ước tính thận trọng. Nhưng tôi sẵn sàng đặt cược lớn rằng sẽ có ít nhất một tỷ robot hình người trong 10 năm tới, đạt năng lực sản xuất gấp 5 lần so với một con người", Musk phát biểu trực tuyến trước thềm hội nghị G20 ngày 2/9, theo CNBC. "Có nghĩa, một tỷ robot hình người sẽ đạt năng suất hơn tất cả con người cộng lại".

Ông cũng nhận định, robot hình người đa năng sẽ phụ thuộc vào phần mềm điều khiển kỹ thuật số nói chung, phần mềm AI, chip và độ linh hoạt của bàn tay. "Phần mềm AI, chip AI trong robot tốt đến mức nào, khả năng điều khiển hệ thống cơ khí, đặc biệt là bàn tay tốt đến đâu là những yếu tố quan trọng nhất", tỷ phú giải thích. "Hiện cả ba yếu tố đó được cải thiện theo cấp số nhân, và tính hữu dụng của robot sẽ được thể hiện khi kết hợp cả ba với nhau. Lúc này robot sẽ tự làm việc. Đến một ngày, robot sẽ tự sản xuất robot".

Theo hình dung của Musk, trong vòng một thập kỷ tới, robot hình người có thể tự sản xuất ra robot hình người khác, giúp "sinh sản" theo cấp số nhân. Dù quá trình ban đầu rất chậm, cuối cùng chúng sẽ đạt một tỷ robot trong 10 năm tới, góp phần giúp tổng sản lượng kinh tế tăng gấp 10 lần.

Elon Musk trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc tháng 5. Ảnh: Reuters

Với AI, Elon Musk cho rằng việc phát triển "không mất nhiều thời gian" như robot do "bất cứ thứ gì thuộc về vật chất luôn tốn thời gian hơn kỹ thuật số". Tỷ phú Mỹ ước tính trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng nền kinh tế toàn cầu 20-30%, tương đương 20.000-30.000 tỷ USD mỗi năm. Đến cuối năm tới, AI "có thể thực hiện hầu hết tác vụ kỹ thuật số không yêu cầu thao tác với thế giới vật lý".

Tuy nhiên, ông đánh giá rào cản lớn nhất trong ngắn hạn đối với sự mở rộng lĩnh vực AI là điện năng thay vì chip, do nhu cầu năng lượng từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang tăng nhanh. Ông kêu gọi các chính phủ mở rộng sản xuất điện và áp dụng cách tiếp cận "tương đối dễ dãi hơn" trong việc điều chỉnh công nghệ mới nổi, bởi quy định quá khắt khe có xu hướng bảo vệ các công ty lâu đời, gây bất lợi cho startup.

Theo Fortune, hồi tháng 6, Musk cho rằng AI và robot sẽ sản xuất nhiều hàng hóa và cung cấp nhiều dịch vụ đến mức dư dả, vượt nguồn cung tiền, dẫn đến giảm phát. Với nguồn lao động tự động giá rẻ và nguồn cung tiền không tăng do công việc được thực hiện bởi robot thay vì con người, tiền bạc sẽ không còn cần thiết.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, Musk phát biểu rằng trong tương lai, thế giới sẽ có hàng tỷ robot, hỗ trợ nhiều công việc bao gồm cả chăm sóc trẻ em và người già. Tỷ phú cũng tin robot và AI là con đường dẫn đến sự thịnh vượng cho thế giới. Còn theo NewsMax, những tháng gần đây, ông thậm chí cho rằng các khoản trợ cấp của chính phủ có thể phân phối một phần của cải do tự động hóa tạo ra cho những người bị mất việc làm.