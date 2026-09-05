NASA cảnh báo tiểu hành tinh khổng lồ sắp bay sát Trái Đất vào năm 2029

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã xếp tiểu hành tinh Apophis – đặt theo tên vị thần hỗn loạn trong thần thoại Ai Cập – vào danh mục thiên thể tiềm ẩn nguy hiểm. Có khả năng gây nhiều ảnh hưởng xấu tới Trái Đất trong tương lai.

Theo tính toán, khối đá không gian này sẽ lướt qua Trái Đất vào ngày 13/4/2029 ở khoảng cách chỉ khoảng 32.000 km, tức gần hơn 12 lần so với khoảng cách tới Mặt Trăng và thậm chí nằm sát hơn cả quỹ đạo của nhiều vệ tinh địa tĩnh ở độ cao 36.000 km.

NASA trước đây từng cho biết có thể phóng đầu đạn vào "tiểu hành tinh tận thế".

Với đường kính khoảng 375 mét, lớn hơn tháp Eiffel và mang hình dạng giống một củ lạc, Apophis đánh dấu lần tiếp cận gần nhất của một thiên thể quy mô lớn trong lịch sử từng được ghi nhận. Trong sự kiện thiên văn đặc biệt này, con người có thể quan sát tiểu hành tinh bằng mắt thường trên bầu trời đêm trong vài giờ, đồng thời lực hấp dẫn thủy triều của Trái Đất nhiều khả năng sẽ tác động làm thay đổi trạng thái tự quay của nó.

Thời điểm mới phát hiện vào năm 2004, các tính toán ban đầu từng đưa ra xác suất 2,7% khối đá này có thể va chạm thảm khốc với hành tinh của chúng ta vào các năm 2029, 2036 hoặc 2068. Tuy nhiên, sau các đợt theo dõi chặt chẽ bằng radar mặt đất vào năm 2021 để xác định quỹ đạo chính xác, NASA đã chính thức kết luận Apophis sẽ bay qua an toàn và không gây ra bất kỳ nguy cơ va chạm nào trong ít nhất 100 năm tới.

Hành tinh của chúng ta chưa từng trải qua một vụ va chạm thiên thạch quy mô thảm họa nào kể từ sự kiện xóa sổ loài khủng long cách đây 66 triệu năm. Dù không tạo ra mối đe dọa, lần tiếp cận cực kỳ hiếm gặp này vẫn mở ra cơ hội quý giá để giới khoa học nghiên cứu trực tiếp về cấu trúc của Apophis, đồng thời bổ sung dữ liệu quan trọng vào hệ thống giám sát khoảng 2.000 vật thể không gian gần Trái Đất của NASA.

Sự kiện thiên thạch duy nhất tương đương với Apophis là sự tuyệt chủng của khủng long.