Đây là smartphone Trung Quốc mà Apple nên học hỏi khi thiết kế iPhone 20

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra với màn hình gập. Tuy nhiên, những tin đồn về iPhone 20 Pro “toàn kính” kỷ niệm 20 năm iPhone ra mắt đã bắt đầu xuất hiện với nhiều thông tin gây chú ý. Theo các nguồn tin, Apple đang điều chỉnh quy trình sản xuất của iPhone Air để phát triển màn hình cong bốn cạnh, được cho là một bước đột phá trong thiết kế kể từ iPhone X.

iPhone 17 Pro Max và ý tưởng concept của Tenco.

Mặc dù ý tưởng về một chiếc “iPhone toàn màn hình” nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng việc quay trở lại thiết kế mà ngay cả Samsung đã từ bỏ từ lâu có thể là một quyết định khó hiểu của Apple.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt sau sự xuất hiện của một chiếc điện thoại concept mới từ Tecno (Trung Quốc) đã làm tăng thêm áp lực cho Apple. Sau khi công bố mẫu điện thoại không viền thế hệ tiếp theo, Tecno đã gửi nguyên mẫu cho YouTuber MKBHD, người đã xác nhận rằng thiết kế này thực sự khả thi và ấn tượng.

Một ý tưởng của iPhone toàn màn hình.

Điện thoại viền siêu mỏng của Tecno được cho là một thách thức lớn đối với Apple, vì nó trông đẹp hơn bất kỳ màn hình cong nào mà chúng ta có thể tưởng tượng. Do đó, nếu muốn theo đuổi thiết kế toàn màn hình, Apple có thể học hỏi từ Tecno.

Như MKBHD đã chỉ ra, thiết kế không viền của Tecno có thể giải quyết nhiều vấn đề mà màn hình cong gặp phải, đồng thời cho phép Apple duy trì ngôn ngữ thiết kế của những mẫu điện thoại thành công như iPhone 4 và iPhone 17.

Mẫu ý tưởng concept của Tecno ấn tượng hơn.

Một chiếc iPhone với thiết kế như của Tecno sẽ trông rất ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với những hình ảnh render của iPhone 20 hiện tại. Dù Tecno chỉ là một nguyên mẫu thiết kế, Apple vẫn có thể cải tiến để tạo ra một sản phẩm thực tế và đẹp mắt hơn.

Tất nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy hoài nghi về màn hình cong, nhưng một chiếc điện thoại màn hình tràn viền mà không lặp lại những sai lầm trong quá khứ có thể là một bước tiến đáng giá. Nếu có thời điểm thích hợp để tạo ra một sản phẩm đột phá, thì đó chính là chiếc iPhone kỷ niệm này.