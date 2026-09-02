Apple là thương hiệu đầu tiên được vinh danh tại Giải thưởng Đại sảnh Danh vọng Sáng tạo

Sau nhiều thập kỷ vinh danh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực sáng tạo, bao gồm cả Steve Jobs— tổ chức uy tín The One Club for Creativity đã ra mắt một hạng mục giải thưởng mới dành cho các thương hiệu. Apple được chọn là thương hiệu đầu tiên nhận vinh dự này nhờ vào các hoạt động marketing xuất sắc và nhất quán của mình.

Steve Jobs từng được truy tặng danh hiệu thành viên của Creative Hall of Fame thuộc The One Club vào năm 2012. Sau đó, các chiến dịch tiếp thị cụ thể của Apple (phối hợp cùng TBWA\Media Arts Labs) cũng đã giành được giải thưởng thiết kế Penta Pencil vào các năm 2017 và 2026.

Apple trở thành thương hiệu đầu tiên được vinh danh bởi Đại sảnh Danh vọng Sáng tạo.

Tuy nhiên, lần này, toàn bộ công ty Apple được vinh danh trong hạng mục mới mang tên Brand Hall of Fame (Đại sảnh Danh vọng Thương hiệu). Đây là lần đầu tiên trong suốt 65 năm lịch sử của Creative Hall of Fame, một công ty được ghi danh vào danh sách này.

Trong thông cáo báo chí, cựu CEO Apple - Tim Cook chia sẻ:

"Apple đạt giải thưởng Creative Hall of Fame là một vinh dự to lớn của chúng tôi bởi trí tưởng tượng luôn hiện hữu trong mọi việc chúng tôi làm. Giải thưởng chính là động lực thúc đẩy chúng tôi đổi mới, thiết kế và làm việc mỗi ngày để trao quyền cho mọi người ở khắp mọi nơi, giúp họ có thể tạo ra những điều phi thường của riêng mình. Chúng tôi rất biết ơn khi được công nhận bởi một tổ chức đã luôn ủng hộ và tôn vinh những tiếng nói sáng tạo qua nhiều thế hệ".

Chiến dịch "Tôi là Mac" của Apple chỉ là một trong những lý do giúp công ty nhận được vinh dự này.

Trong hơn 50 năm qua, Giải thưởng này là sự ghi nhận của The One Club đối với những đổi mới và dẫn đầu trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng thương hiệu và truyền thông. Tổ chức này đặc biệt nhắc đến các chiến dịch nổi tiếng của Apple như quảng cáo Macintosh "1984", chiến dịch "Think Different" (Nghĩ khác biệt) vào thập niên 1990, và loạt quảng cáo "I'm a Mac" (Tôi là máy Mac) vào đầu những năm 2000.

Apple sẽ nhận giải thưởng tại một buổi dạ tiệc sang trọng vào ngày 16/9/2026 tại Capitale New York, Mỹ. Buổi tiệc tối này cũng là sự kiện gây quỹ cho Creative Hall of Fame - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu thu hút sự chú ý của công chúng đến các tác phẩm sáng tạo xuất sắc trên toàn thế giới.

Sự kiện vinh danh mới nhất này của Apple tiếp nối chuỗi thành tích giành giải thưởng về quảng cáo và tiếp thị mà hãng đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua. Gần đây nhất, vào tháng 4/2026, Apple đã giành giải Webby Awards cho cả dịch vụ Apple Pay và chiến dịch thể thao có sự góp mặt của cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lionel Messi dành cho Apple TV.