9 sản phẩm sẽ được công bố tại sự kiện tháng 9 của Apple

Sự kiện iPhone thường niên của Apple đã được xác nhận chính thức sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Tất nhiên, chúng ta kỳ vọng sẽ được thấy dòng iPhone 18 mới cùng nhiều thiết bị khác.

Dưới đây là 9 sản phẩm dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại sự kiện tháng 9 mang tên "Surprise and shine" (tạm dịch: Bất ngờ và Tỏa sáng) của Apple.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Năm nay, Apple sẽ chỉ ra mắt các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các mẫu iPhone 18 và iPhone 18 Plus ở phân khúc thấp hơn sẽ chưa ra mắt cho đến mùa xuân năm sau, cùng với chiếc iPhone 18e.

Thiết kế của các mẫu iPhone 18 Pro dự kiến ​​tương đồng với dòng iPhone 17 Pro năm ngoái. Tuy nhiên, phần Dynamic Island sẽ nhỏ gọn hơn và đi kèm camera selfie 24MP. Các tin đồn cho thấy iPhone 18 Pro Max sẽ độc quyền sở hữu ống kính có khẩu độ thay đổi (variable aperture). Ngoài ra, iPhone 18 Pro Max cũng có thể được trang bị khả năng zoom quang học 6x xa hơn.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Cả hai mẫu iPhone này đều được kỳ vọng sẽ sử dụng chip A20 Pro 2nm mới của Apple cùng modem C2 mới.

Đáng tiếc là các nhà phân tích dự đoán giá của dòng iPhone 18 Pro mới có thể cao hơn từ 200 đến 250 USD (từ 5,2 - 6,5 triệu đồng) so với dòng iPhone 17 Pro.

iPhone Ultra

Thông báo quan trọng nhất tại sự kiện của Apple chắc chắn sẽ là màn ra mắt của chiếc iPhone Ultra màn hình gập.

Một video mở hộp xuất hiện trong tuần này đã hé lộ thiết kế của iPhone Ultra sẽ là dạng gập ngang (giống cuốn hộ chiếu) tương tự như Galaxy Z Fold8 mới với màn hình gập 7,8 inch và màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Theo nhiều nguồn tin, Apple đã tạo ra loại màn hình không có nếp gấp – một trong những rào cản kỹ thuật từng khiến hãng trì hoãn việc sản xuất điện thoại màn hình gập.

Ảnh concept iPhone Ultra.

iPhone Ultra có thể sở hữu độ mỏng chỉ từ 4,5 đến 4,8 mm khi mở ra, trở thành một trong những chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay.

Bên trong, "siêu phẩm" này cũng sẽ được trang bị chip A20 Pro và modem C2 do Apple tự phát triển, cảm biến vân tay Touch ID tích hợp vào nút nguồn thay vì Face ID. Máy dự kiến ​​đi kèm viên pin dung lượng 4.883 mAh.

Mặt lưng máy có thể sở hữu hai camera 48MP đặt nằm ngang (gồm camera góc rộng và siêu rộng) cùng hai camera selfie 24MP riêng biệt — một cho màn hình phụ bên ngoài và một cho màn hình chính bên trong.

Một nhược điểm là iPhone Ultra có thể sẽ rất đắt đỏ, mức giá dao động từ 2.000 đến 2.500 USD (từ 52 - 65,1 triệu đồng). Ngoài ra, một thông tin rò rỉ gần đây cho thấy iPhone Ultra có thể sẽ không được bán ra ngay lập tức mà chỉ có số lượng cực kỳ hạn chế.

Ngoài ra, iPhone Ultra sẽ lép vế hơn so với iPhone 18 Pro, chẳng hạn như việc thiếu camera tele để zoom.

Tai nghe không dây AirPods 5

Các tin đồn đang lan truyền mạnh mẽ về AirPods Ultra – mẫu tai nghe có thể được trang bị camera để truyền dữ liệu hình ảnh cho Siri, giúp trợ lý ảo này "nhìn" thấy thế giới xung quanh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Mark Gurman, sớm nhất phải đến năm 2027 chúng ta mới có thể thấy sự xuất hiện của AirPods Ultra.

Ảnh minh họa.

Thay vào đó, nhiều khả năng Apple sẽ ra mắt AirPods 5 với những cải tiến nhỏ. AppleTrack cho biết thiết kế của sản phẩm này sẽ tương tự như AirPods 4 hiện tại.

Chỉ có hai nâng cấp đáng chú ý được đề cập, bao gồm chip xử lý mạnh hơn, tính năng điều chỉnh âm lượng ngay trên tai nghe và cảm biến nhịp tim giống như trên các dòng Pro.

Về mặt phần mềm, AirPods 5 mới sẽ tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) Siri thế hệ mới – dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu này.

Apple Watch 12 và Apple Watch Ultra 4

Tương tự như AirPods, các nguồn tin rò rỉ hiện khá kín tiếng về các mẫu Apple Watch thế hệ tiếp theo. Dự kiến, Apple sẽ trình làng Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4.

Thiết kế của các sản phẩm này có lẽ sẽ không thay đổi quá nhiều.

Ảnh minh họa.

Thay đổi lớn nhất có lẽ nằm ở cơ chế gắn dây đeo mới.

YouTuber AppleTrack cho biết Apple sẽ trang bị chip S12 mới cho các mẫu đồng hồ này, tập trung vào tốc độ và thời lượng pin.

Cả hai mẫu đồng hồ dự kiến ​​được bổ sung các tính năng mới về sức khỏe và thể dục. watchOS 27 sẽ mang đến các tính năng AI mới, tính năng Workout Buddy được cập nhật cùng khả năng theo dõi dữ liệu hữu ích hơn. Ngoài ra, hệ điều hành này cũng sẽ tích hợp tốt hơn với trợ lý ảo Siri đã được nâng cấp.

Apple TV 4K 2026

Apple chưa ra mắt phiên bản Apple TV 4K mới nào kể từ năm 2022. Đã đến lúc hãng này cần tung ra một bản nâng cấp.

Dự kiến, thiết bị sẽ có thiết kế tương tự như các phiên bản cũ. Nhiều tin đồn cho thấy thiết bị phát trực tuyến này sẽ sử dụng chip A17 Pro — loại chip tương tự trên các mẫu iPhone 15 Pro. Sản phẩm cũng có thể được trang bị chip N1 do Apple tự phát triển để cải thiện khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

Ảnh minh họa.

Ngoài phần chip xử lý, một nâng cấp lớn khác có thể là Siri tích hợp AI, cho phép Apple TV đóng vai trò là trung tâm điều khiển cho các thiết bị thông minh. Một tin đồn cho biết, Apple có thể ra mắt thiết bị đi kèm camera, hỗ trợ thực hiện cuộc gọi FaceTime và điều khiển bằng cử chỉ.

AppleTrack dự đoán rằng Apple TV mới sẽ có giá cao, có thể đắt hơn phiên bản hiện tại.

HomePod Hub

Mẫu HomePod mới có thể mang tên mới là "HomePad", về chức năng giống như một chiếc iPad được gắn vào loa HomePod.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, các tin đồn cho rằng sản phẩm sẽ ra mắt với hai phiên bản: một loại kết hợp giữa iPad và loa và một loại là màn hình cảm ứng gắn tường tương tự như Google Nest Hub hoặc Amazon Echo Show 8.

Hệ thống này sẽ chạy trên nền tảng HomeOS mới, được phát triển dựa trên watchOS. Thiết bị có thể sở hữu camera FaceTime để thực hiện cuộc gọi video và cảm biến hiện diện để kích hoạt các quy trình tự động hóa trong nhà thông minh. Camera cũng có thể hỗ trợ nhận diện khuôn mặt để hiển thị nội dung cá nhân hóa tùy theo người dùng.

HomePod mini 2

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, chiếc HomePod mini mới có thể ra mắt vào tháng 9 này, cùng thời điểm với thiết bị HomePod đóng vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh (Home hub).

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, thiết bị này có lẽ sẽ không mang lại những nâng cấp lớn như mẫu Home hub nói trên. Theo phần lớn các tin đồn, sản phẩm sẽ được trang bị chip xử lý mới và cải thiện chất lượng âm thanh. Phiên bản hiện tại đã ra mắt từ năm 2020 và đã đến lúc cần được nâng cấp.

Tương tự như HomePod, thiết bị này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo Siri để thực hiện các tác vụ nhà thông minh, dù chỉ thông qua lệnh thoại.