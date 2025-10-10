Bí mật được Apple giấu kín suốt 15 năm trên iPhone 4 bị bóc mẽ

Gần 15 năm trước, Apple đã đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông lớn đầu tiên mang tên "Antennagate" trên iPhone 4. Người dùng khắp nơi phàn nàn về tình trạng mất sóng nghiêm trọng chỉ vì... cầm điện thoại sai cách. Mặc dù Steve Jobs đã giải quyết bằng cách tặng vỏ ốp miễn phí, nhưng sự thật đằng sau cách Apple thực sự dập tắt "ngọn lửa" này vừa được một kỹ sư tiết lộ, và nó đơn giản đến bất ngờ.

Bí mật về vụ việc Antennagate năm nào vừa được tiết lộ.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, "Antennagate" là một cơn ác mộng khi chiếc iPhone 4 có thể tụt sóng từ mức tối đa xuống gần như bằng không nếu tay người dùng che phải phần viền ăng-ten. Sau khi đổ lỗi cho người dùng, Apple đã "xuống nước" bằng chiến dịch tặng ốp miễn phí. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp bề nổi. Mới đây, kỹ sư Sam Henri Gold đã "lật lại hồ sơ" và khám phá ra rằng "phép màu" thực sự đến từ bản cập nhật iOS 4.0.1, gói gọn trong một đoạn mã chỉ vỏn vẹn 20 byte.

"Cú lừa" thị giác thiên tài của Apple là gì?

Bằng cách phân tích ngược mã nguồn của hai phiên bản iOS 4.0 và 4.0.1, Sam Henri Gold phát hiện ra rằng Apple không hề sửa lỗi ăng-ten bằng phần mềm. Thay vào đó, họ đã sửa chính cách mà cột sóng được hiển thị trên màn hình.

Vấn đề gốc rễ là iOS 4.0 đã tính toán sai và hiển thị cường độ tín hiệu cao hơn nhiều so với thực tế. Chiếc iPhone 4 thường xuyên báo 4-5 vạch sóng dù tín hiệu lúc đó khá yếu. Chính vì vậy, khi người dùng cầm vào máy và làm tín hiệu suy giảm nhẹ, cột sóng đã sụt giảm đột ngột từ 5 vạch xuống còn 1-2 vạch, tạo ra cảm giác về một lỗi phần cứng thảm họa.

Bản vá 20 byte trong iOS 4.0.1 chỉ đơn giản là điều chỉnh lại thuật toán, buộc iPhone 4 phải hiển thị số vạch sóng chính xác hơn với cường độ tín hiệu thực. Kết quả là, người dùng sẽ ít thấy điện thoại của mình ở mức 5 vạch hơn, nhưng quan trọng nhất, họ cũng không còn chứng kiến những cú sụt sóng "thót tim" như trước. Apple thậm chí còn tinh chỉnh chiều cao của các cột sóng để trông cân đối hơn về mặt thị giác.

Sự khác nhau giữa thuật toán hiển thị vạch sóng trên iOS 4.0 và 4.0.1.

Dù vậy, không thể phủ nhận iPhone 4 vẫn có một điểm yếu chết người trong thiết kế ăng-ten. "Thủ thuật" phần mềm này chỉ là một giải pháp tình thế thông minh để làm giảm nhẹ tác động của vấn đề. Phải đến một năm sau, với sự ra đời của iPhone 4S và thiết kế ăng-ten mới, thảm họa "Antennagate" mới thực sự được khắc phục hoàn toàn và lùi vào dĩ vãng.