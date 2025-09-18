Vì sao ngày 19/6 có ý nghĩa định mệnh với Apple?

Ngày 16/9 được coi là một ngày mang tính định mệnh trong lịch sử của Apple. Khi vừa là ngày Steve Jobs bị buộc phải rời khỏi công ty do chính ông sáng lập vào năm 1985, vừa là ngày ông có cuộc trở về huyền thoại vào năm 1997. Dịp kỷ niệm kép này là cơ hội để nhìn lại hai kỷ nguyên của Apple và đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của gã khổng lồ công nghệ.

Steve Jobs từng bị buộc rời khỏi Apple.

Ngày 16/9: Sự ra đi và cuộc trở về định mệnh

Năm 1985, sau một cuộc tranh giành quyền lực đầy cay đắng với CEO John Sculley – người do chính Jobs mời về từ PepsiCo – một Steve Jobs trẻ tuổi đã bị đẩy khỏi chính công ty của mình. Ông ra đi và thành lập NeXT.

Sau đó 12 năm, Apple rơi vào khủng hoảng và đứng trên bờ vực phá sản. Trong một bước đi tuyệt vọng, họ đã quyết định mua lại NeXT, và thương vụ đó đã chính thức đưa Steve Jobs trở lại "mái nhà xưa" vào đúng ngày 16/9/1997. Phần còn lại đã trở thành lịch sử, khi Jobs sau đó trở lại vị trí CEO và dẫn dắt Apple đến một kỷ nguyên đổi mới huy hoàng, đỉnh cao là sự ra đời của iPhone.

Di sản của hai thời kỳ: Tầm nhìn và vận hành

Nhìn lại, chúng ta có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa hai thời kỳ lãnh đạo của Apple. Khi dưới thời Steve Jobs dẫn dắt, Apple nổi tiếng bởi tầm nhìn đột phá, sự chấp nhận rủi ro, đổi mới sáng tạo và một "sự sùng bái cá nhân" xoay quanh hình tượng vĩ đại của ông.

Trong khi đó ở thời của Tim Cook, Apple được lèo lái bởi sự vận hành xuất sắc, quản lý chuỗi cung ứng bậc thầy và một thành công tài chính không tưởng. Dưới thời của ông Cook, giá trị của Apple đã tăng hơn 1.500% và lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia.

Hai thế hệ lãnh đạo danh tiếng của Apple.

Tuy nhiên, thành công tài chính đó lại đi kèm với một cảm giác "trì trệ". Trong gần một thập kỷ qua, doanh số iPhone, "cần câu cơm" của Apple, gần như không tăng trưởng về mặt số lượng. Các sản phẩm mới được cho là chỉ mang tính lặp lại thay vì đột phá.

Câu hỏi cho tương lai: Cổ phiếu hay sự đổi mới?

Sự tương phản này trở nên gay gắt hơn bao giờ hết trong bối cảnh hiện tại. Apple dưới thời Tim Cook đang có kế hoạch chi ra một con số khổng lồ 100 tỷ USD chỉ trong năm 2025 để mua lại cổ phiếu quỹ, một động thái làm hài lòng các nhà đầu tư.

Thế nhưng, hành động này diễn ra vào đúng thời điểm các nỗ lực về trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple đang bị cho là "bết bát" và đi sau các đối thủ. Điều này làm dấy lên một câu hỏi lớn: "Liệu Steve Jobs có chấp thuận một khoản lợi nhuận khổng lồ cho cổ đông như vậy ở thời điểm AI đang cực kỳ quan trọng này không?"

Ngày 16/9 là một lời nhắc nhở rằng linh hồn của Apple được xây dựng trên sự đổi mới sản phẩm táo bạo. Mặc dù Tim Cook đã xây dựng một đế chế tài chính vô song, câu hỏi về việc liệu Apple có đang đánh mất đi tầm nhìn đã làm nên sự vĩ đại của mình hay không vẫn còn bỏ ngỏ.