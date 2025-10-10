ChatGPT thêm gói cước mới: Rẻ hơn nhưng vẫn có các tính năng cao cấp

OpenAI vừa thông báo ra mắt ChatGPT Go - gói đăng ký mới được thiết kế riêng nhằm giúp người dùng tại Việt Nam tiếp cận các tính năng cao cấp của ChatGPT với mức giá phải chăng hơn.

Theo Open AI, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hoạt động hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng một năm qua. Giờ đây, với mức giá 132.000 đồng mỗi tháng (đã bao gồm VAT), người dùng ChatGPT Go sẽ được sử dụng các tính năng phổ biến nhất của ChatGPT, bao gồm giới hạn tin nhắn cao hơn, tạo ảnh, tải tệp lên và ghi nhớ hội thoại, tất cả đều được vận hành bởi GPT-5.

So với gói miễn phí, ChatGPT Go mang lại:

- Giới hạn tin nhắn với GPT-5 cao gấp 10 lần.

- Tạo ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần.

- Tải lên tệp hoặc hình ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần

- Bộ nhớ dài gấp 2 lần cho câu trả lời cá nhân hóa hơn.

Như vậy, hiện ChatGPT đã có các gói đăng ký:

- Go: Dành cho người dùng hàng ngày muốn tiếp cận nhiều tính năng hơn với giá phải chăng hơn.

- Plus: Hiệu suất cao cấp với tốc độ phản hồi nhanh hơn và quyền truy cập ưu tiên (522.500 đồng/tháng).

- Pro: Công cụ chuyên nghiệp với quy mô gần như không giới hạn và khả năng tùy chỉnh (5.225.000 đồng/tháng).