Khi hình ảnh trở thành mã độc

Theo nhóm nghiên cứu, rủi ro này đến từ các tác nhân AI (AI agents), những công cụ có khả năng quan sát màn hình, đọc thông tin, thậm chí thực hiện tác vụ thay con người. Vấn đề nằm ở chỗ, AI agent có thể bị “lừa” bởi các hình ảnh đã được chỉnh sửa tinh vi.

Những thay đổi này gần như vô hình với mắt người, nhưng lại được AI hiểu như một chuỗi lệnh ẩn. Khi AI chụp ảnh màn hình chứa hình nền bị thao túng, nó có thể bị điều khiển để tải tệp độc hại, gửi dữ liệu ra ngoài hoặc cho phép tin tặc chiếm quyền máy tính.

Trang Dataconomy cảnh báo: “Vì hình nền luôn xuất hiện trong ảnh chụp màn hình, nên đó là cách để phát tán lệnh độc hại một cách liên tục”.

Tạp chí Scientific American ví dụ một kịch bản thường thấy là người dùng tải về hình ảnh Taylor Swift từ trang web “hình nền miễn phí”, đặt làm hình nền, rồi yêu cầu ứng dụng AI dọn dẹp hộp thư đến. Thay vì sắp xếp email, AI mở trình duyệt, tải tệp lạ và khiến màn hình tối sầm chỉ trong vài giây.

Điều này nghe như phim giả tưởng, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra khi các AI agent có quyền truy cập hệ thống ở mức sâu.

Hình nền máy tính có thể cho phép tin tặc kiểm soát thiết bị của bạn. Ảnh: AI

Mối đe dọa mới trong kỷ nguyên AI

Các chuyên gia tại Oxford nhận định, khi AI trở nên phổ biến trong hệ điều hành, việc bảo mật không chỉ dừng ở phần mềm hay tường lửa, mà phải tính đến cách AI “hiểu” dữ liệu hình ảnh.

Điều đáng lo hơn là những cuộc tấn công kiểu này gần như không thể phát hiện bằng mắt thường, và các hệ thống phòng thủ hiện tại chưa đủ khả năng nhận diện.

Giải pháp trước mắt, theo nhóm nghiên cứu, là giới hạn quyền truy cập của các tác nhân AI, đảm bảo chúng chỉ hoạt động trong môi trường an toàn, tách biệt với hệ thống chính. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có cơ chế bảo vệ thực sự hiệu quả.

Trong khi chờ đợi các biện pháp bảo mật mới, người dùng nên tránh tải hình nền hoặc ảnh từ nguồn không rõ ràng, đặc biệt là những trang chia sẻ miễn phí. Nếu bạn đang sử dụng công cụ AI có khả năng chụp ảnh màn hình, hãy cân nhắc tắt tính năng này khi không cần thiết.