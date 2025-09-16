Apple chính thức cho phép tải về và cài đặt iOS 26

iOS 26 không chỉ mang đến giao diện người dùng Liquid Glass ấn tượng mà còn tích hợp nhiều tính năng mới hữu ích, với một số trong đó được hỗ trợ bởi công nghệ Apple Intelligence.

iOS 26 đã có thể tải về tại Việt Nam từ rạng sáng ngày 16/9 theo giờ Việt Nam.

Được cài đặt sẵn trên iPhone 17, iOS 26 đánh dấu một cuộc đại tu lớn nhất của Apple kể từ năm 2013, bao gồm cả quy ước đặt tên mới. Tuy nhiên, người dùng có thể không nhận được bản cập nhật ngay lập tức do quá trình phát hành có thể bị gián đoạn. Để kiểm tra và cài đặt iOS 26, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

- Mở ứng dụng Cài đặt.

- Chọn mục Cài đặt Chung.

- Vào Cập nhật phần mềm.

- Vuốt lên trên và người dùng sẽ thấy lựa chọn Nâng cấp lên iOS 26.

Nhiều cải tiến đáng tiền của iOS 26

iOS 26 mang đến một cuộc cách mạng trong thiết kế giao diện, với Liquid Glass tạo cảm giác như kính thật. Các menu, nút bấm và thành phần giao diện giờ đây phản chiếu ánh sáng một cách chân thực, mang lại trải nghiệm trực quan và thú vị cho người dùng. Mặc dù tính năng này có thể tiêu tốn pin hơn, nhưng Apple đã giới thiệu Adaptive Power để khắc phục vấn đề này.

Adaptive Power là chế độ tự động điều chỉnh mức sử dụng pin dựa trên thói quen của người dùng, từ đó giúp kéo dài thời gian sử dụng iPhone. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho người dùng iPhone Air mới, vốn có pin nhỏ do thiết kế siêu mỏng.

Tính năng Call Screening trên iOS 26.

Đối với iMessage, tính năng này cũng đã được nâng cấp với nhiều tính năng mới, bao gồm khả năng xem ai đang nhập nội dung trong cuộc trò chuyện nhóm, thêm người vào danh bạ từ cuộc trò chuyện, cũng như tạo cuộc thăm dò để bỏ phiếu trong nhóm. Những cải tiến này giúp ứng dụng trở nên hiện đại và tiện ích hơn.

Hai tính năng mới có tên Call Screening và Hold Assist sử dụng công nghệ AI để cải thiện trải nghiệm gọi điện. Call Screening gọi giúp loại bỏ các cuộc gọi spam, trong khi Hold Assist giữ cho người dùng không bị bỏ lỡ khi chờ đợi trong cuộc gọi.

Ngoài ra, iOS 26 cũng mang đến ứng dụng Preview trên iPhone, cho phép người dùng xem và chỉnh sửa tệp PDF và hình ảnh. Tính năng AutoMix trong Apple Music giúp chuyển bài hát một cách mượt mà hơn. Hơn nữa, CarPlay cũng nhận được nhiều cải tiến, bao gồm khả năng trả lời tin nhắn nhanh chóng và hiển thị hoạt động trực tiếp.

Với những tính năng mới và cải tiến đáng kể, iOS 26 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng iPhone.