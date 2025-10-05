Apple chuẩn bị tung loạt sản phẩm bất ngờ trước khi 2025 khép lại

Mặc dù máy Mac M5 mới có khả năng bị trì hoãn đến đầu năm sau, nhà sản xuất iPhone vẫn còn nhiều sản phẩm tiềm năng có thể được giới thiệu trong những tuần tới.

Nhiều sản phẩm thú vị của Apple đang chờ ngày "xuất trận".

Theo các nguồn tin, Apple có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt vào tháng 10 hoặc tháng 11 để công bố những nâng cấp quan trọng. Một lựa chọn khác là công ty thực hiện một tuần thông báo hàng ngày trên trang web của mình, tương tự như những gì đã làm trước đây khi ra mắt iPad mới, AirPods Max và các mẫu HomePod.

Vậy những sản phẩm phần cứng nào sẽ được Apple ra mắt trong giai đoạn còn lại của năm 2025? Theo các tin đồn, các sản phẩm này có thể bao gồm phụ kiện, thiết bị nhà thông minh và máy tính bảng. Việc máy Mac M5 chưa ra mắt không có nghĩa là Apple không thể giới thiệu iPad Pro M5 hoàn toàn mới để mở ra một lộ trình mới cho sự xuất hiện của chip M-series thế hệ tiếp theo.

Báo cáo từ BGR cho biết, iPad Pro thế hệ tiếp theo có thể sẽ được phát hành vào tháng 10, với chip M5 mới và camera kép đặt ở mặt trước. Đặc biệt, Apple có thể mang camera selfie mới từ iPhone 17 lên iPad Pro để cải thiện khả năng chụp ảnh.

Hình ảnh đập hộp iPad Pro M5 mới đăng tải gần đây.

Ngoài ra, Apple cũng đang lên kế hoạch ra mắt Apple TV 4K mới vào năm 2025, với khả năng trang bị bộ xử lý A19 và tăng cường RAM để hỗ trợ Apple Intelligence. Về dòng sản phẩm HomePod, có nhiều thông tin trái chiều về sự xuất hiện của HomePod 3 hoặc HomePod mini 2. Mặc dù chưa có phiên bản mới cho dòng loa mini, người dùng vẫn hy vọng sẽ thấy một phiên bản HomePod mới trong thời gian tới.

AirTag thế hệ thứ hai đã được đồn đoán trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa được Apple chính thức ra mắt. Sản phẩm này có thể sẽ được trang bị chip U2 mới và các tính năng khác vào cuối năm nay. Cuối cùng, ngay cả khi máy Mac M5 không ra mắt trong năm nay, các tin đồn chỉ ra rằng một chiếc MacBook giá rẻ mới với chip A-series có thể sẽ sớm xuất hiện.