Samsung muốn tạo bất ngờ, triển khai One UI 8.5 từ tháng sau

Samsung được cho là đang chuẩn bị cho bản cập nhật lớn tiếp theo mang tên One UI 8.5 để ra mắt vào đầu năm sau, trùng với chu kỳ ra mắt của dòng Galaxy S26 mới. Tuy nhiên, Samsung có thể tạo ra một điều bất ngờ hơn nữa.

One UI 8.5 có thể bắt đầu xuất hiện từ tháng tới.

Theo thông tin từ SamMobile, bản beta của One UI 8.5 có thể được phát hành vào tháng 11, cụ thể vào tuần cuối cùng của tháng 11, bắt đầu từ ngày 24. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về các thiết bị được hỗ trợ, khả năng dòng Galaxy S25 sẽ được ưu tiên là điều dễ hiểu. Giống như bản One UI 8 beta trước đó, Samsung có thể giới hạn bản phát hành này cho dòng Galaxy S25.

Bản cập nhật ổn định của One UI 8.5 được cho là sẽ phát hành cùng hoặc sát thời điểm ra mắt Galaxy S26. Tuy nhiên, lịch trình của Samsung vẫn có thể thay đổi khiến việc dự đoán cụ thể trở nên khó khăn. Truyền thống trước đây cho thấy các bản cập nhật One UI “chính” (như One UI 7, 6) thường được công bố tại sự kiện Unpacked đầu năm, trong khi các bản “.5” giữa chu kỳ thường xuất hiện cùng thiết bị màn hình gập vào giữa năm.

Sự thay đổi lần này phần lớn đến từ việc One UI 7 bị trì hoãn và Google điều chỉnh thời gian phát hành Android beta cho nhà phát triển. Kết quả là One UI 8 chỉ mang lại một số nâng cấp nhỏ, trong khi One UI 8.5 được kỳ vọng sẽ có nhiều cải tiến đáng kể.

Nhiều nét thiết kế One UI 8.5 có thể dựa vào iOS 26.

Đặc biệt, One UI 8.5 có thể là bản cập nhật giữa chu kỳ đầu tiên của Samsung có bản beta riêng, thay vì chỉ xuất hiện khi ra mắt thiết bị mới. Tuy vậy, vẫn có khả năng nhỏ rằng Samsung sẽ tung ra phiên bản ổn định sớm hơn dự kiến.

Theo các rò rỉ, One UI 8.5 sẽ mang đến thay đổi lớn về mặt hình ảnh với cảm hứng từ iOS 26, kết hợp biểu tượng 3D và nhiều tinh chỉnh trong giao diện menu. Ngoài ra, bản cập nhật này sẽ dựa trên Android 16 QPR2, bổ sung thêm tính năng mới từ Android gốc và nâng cấp bảo mật. Một trong số đó là tính năng hạn chế hiển thị màn hình ở góc nhìn hẹp nhằm giúp người dùng bảo vệ thông tin khi sử dụng điện thoại nơi công cộng, mặc dù điều này có thể sẽ chỉ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra.