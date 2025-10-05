Tính năng từng khiến Apple gặp rắc rối sắp xuất hiện trên điện thoại Galaxy

Tính năng này được phát hiện bởi SamMobile trong bản cập nhật firmware sắp tới của One UI 8.5. Theo báo cáo, tính năng tóm tắt thông báo sẽ xuất hiện dưới dạng một cửa sổ bật lên trong vùng thông báo, giúp người dùng dễ dàng nhận biết.

One UI 8.5 đang phát triển để đến nhiều điện thoại Galaxy.

Khi nhấn vào thông báo, người dùng sẽ được dẫn đến trang cài đặt để kích hoạt tính năng này, mặc dù ở thời điểm hiện tại, tính năng vẫn chưa hoạt động. Tính năng tóm tắt sẽ chỉ áp dụng cho “tin nhắn dài và cuộc trò chuyện nhóm”, đồng thời cho phép người dùng tùy chỉnh các ứng dụng mà họ muốn tóm tắt thông báo.

Samsung dường như đang sử dụng một công cụ do Google phát triển cho Android 16 để hỗ trợ tính năng này, điều đó có thể được nhận thấy qua giao diện tương tự như trên các thiết bị Pixel. Hiện vẫn chưa rõ liệu các bản tóm tắt sẽ được xử lý trên thiết bị hay trên đám mây, nhưng mô tả tính năng khẳng định rằng thông tin sẽ không được gửi đến Google.

Giao diện tính năng tóm tắt thông báo của Samsung.

Mặc dù Samsung là một trong những nhà sản xuất điện thoại Android đầu tiên triển khai tính năng tóm tắt thông báo, nhưng Apple đã đi trước một bước. Năm ngoái, Apple đã giới thiệu tùy chọn tóm tắt thông báo trong bản cập nhật iOS 18, nhưng tính năng này đã bị gỡ bỏ vào đầu năm 2025 do gặp phải vấn đề về độ chính xác.

Trong phiên bản iOS 26, người dùng có thể chọn thông báo nào sẽ được tóm tắt, với các thông báo tin tức được phân loại riêng để cảnh báo về khả năng gây hiểu lầm.

Nhưng tóm tắt thông báo đã từng là nỗi thất vọng của Apple.

Hiện tại, thời điểm phát hành bản cập nhật cho phép hiển thị thông báo trên các thiết bị Samsung và điện thoại Android khác vẫn chưa được xác định.