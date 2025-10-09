Ra mắt điện thoại dáng "cục gạch" nhưng thông minh, giá hơn 1 triệu đồng

HMD Global vừa chính thức ra mắt chiếc điện thoại mới mang tên HMD Touch 4G, đánh dấu sự trở lại của dòng sản phẩm Nokia Asha. Sản phẩm này hiện đang được phân phối độc quyền tại thị trường Ấn Độ và chạy trên hệ điều hành thời gian thực (RTOS) tùy chỉnh mang tên RTOS Touch.

HMD Touch 4G ra mắt

HMD Touch 4G được trang bị dịch vụ Cloud Phone, cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng trình duyệt được lưu trữ trên đám mây. Điện thoại cũng đi kèm với ứng dụng Express Chat, hỗ trợ nhắn tin văn bản, thoại và hình ảnh, cho phép người dùng giao tiếp với những người dùng Android và iOS, miễn là họ cũng cài đặt ứng dụng này.

Điện thoại có một số tính năng thông minh thú vị

Về cấu hình, HMD Touch 4G sở hữu màn hình LCD 3.2 inch với độ phân giải 320 x 240 pixel (QVGA). Máy được trang bị camera trước 0.3MP và camera sau 2MP với đèn flash LED hỗ trợ. Bên trong, thiết bị sử dụng chipset Unisoc T127 và RAM 64MB, cùng với bộ nhớ trong 128MB có thể mở rộng lên đến 32GB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Pin của máy có dung lượng 1,950mAh và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C.

HMD Touch 4G có thiết kế giống Nokia Asha

Ngoài ra, HMD Touch 4G còn có khả năng kháng nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP52, giắc cắm tai nghe 3.5 mm, bộ thu sóng FM, kết nối Bluetooth 5.0 và Wi-Fi (802.11n). Thiết bị cũng có thể hoạt động như một điểm phát sóng Wi-Fi di động.

HMD Touch 4G có hai màu sắc là Cyan và Dark Blue, với mức giá hấp dẫn là 3.999 INR (khoảng 1,18 triệu đồng).