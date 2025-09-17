Người dùng iPhone nhận cảnh báo từ Apple trước khi cập nhật iOS 26

Trong tuyên bố của mình, Apple cho biết việc cập nhật iOS 26 có thể gây ra một số vấn đề tạm thời, bao gồm hao pin và tăng nhiệt độ.

Người dùng nên đọc cảnh báo từ Apple trước khi cập nhật lên iOS 26.

Theo thông tin từ Apple, sau khi cài đặt iOS 26, iPhone có thể hoạt động chậm hơn trong vài ngày đầu. Điều này là do hệ thống đang thực hiện nhiều tiến trình lập chỉ mục và cập nhật ngầm. Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng vì Apple thường nhanh chóng khắc phục các lỗi phát sinh thông qua các bản cập nhật hiệu suất trong thời gian tới.

Ngoài ra, nhiệt độ của iPhone cũng có thể tăng cao hơn bình thường, đặc biệt khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game hay xem video. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên tránh sạc điện thoại qua đêm ở những nơi kín như dưới gối hoặc giữa các đệm ghế sofa, mặc dù iPhone đã được trang bị chức năng bảo vệ quá nhiệt.

Một vấn đề khác mà người dùng cần lưu ý là thời lượng pin có thể giảm đáng kể trong thời gian ngắn sau khi cập nhật. Đây là hiện tượng thường thấy với mọi bản cập nhật iOS lớn. Do đó, người dùng nên sạc iPhone thường xuyên hơn trong vài ngày tới, đặc biệt nếu họ cần sử dụng điện thoại cho công việc hoặc các cuộc gọi quan trọng.

Rất nhiều tính năng được bổ sung trong iOS 26.

Mặc dù một số vấn đề này có thể gây khó chịu, nhưng hầu hết đều chỉ là tạm thời. Sau khi các tiến trình nền hoàn tất, hiệu suất của thiết bị sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, người dùng cũng nên chuẩn bị cho một số thay đổi nhỏ về tốc độ và thời lượng pin do các tính năng mới trong iOS 26 yêu cầu nhiều hơn từ phần cứng.

Cuối cùng, không chỉ iPhone mà hầu hết các thiết bị Apple khác cũng sẽ cần thời gian để ổn định sau khi cập nhật. Người dùng hãy kiên nhẫn và theo dõi các bản cập nhật tiếp theo từ Apple để cải thiện hiệu suất thiết bị.