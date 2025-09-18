Apple vừa nâng cấp Siri, nhưng chỉ là "khai vị" mở đường cho iOS 26.4

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26, mang đến một vài nâng cấp đáng chú ý cho trợ lý ảo Siri. Tuy nhiên, với 5 tính năng mới, bản cập nhật này dường như chỉ là một bước đệm nhỏ trong khi người dùng vẫn đang nóng lòng chờ đợi cuộc cách mạng thực sự mang tên "Personal Siri", dự kiến bị trì hoãn đến mùa xuân năm sau.

Khi được ra mắt lần đầu cùng iPhone 4s vào năm 2011, Siri đã từng được coi là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Nhưng nhiều năm trôi qua, trợ lý ảo của Apple dần hụt hơi trước các đối thủ đáng gờm như Google Assistant và Alexa, đặc biệt là khi các chatbot AI chuyên dụng ra đời.

Bản cập nhật iOS 26 mới nhất mang đến cho Siri một vài khả năng mới, nhưng chưa đủ để dập tắt những hoài nghi về vị thế của nó trong cuộc đua AI.

Siri vừa được nâng cấp với 5 khả năng mới.

Chi tiết 5 khả năng mới của Siri trên iOS 26

Theo hướng dẫn chính thức từ Apple, người dùng đã cập nhật iOS 26 giờ đây có thể trải nghiệm các tính năng sau:

- Tích hợp sâu hơn với ChatGPT: Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT tạo ra một tài liệu, sau đó sử dụng menu ShareSheet để lưu trực tiếp vào ứng dụng Files hoặc mở trong một ứng dụng khác.

- Ra lệnh nối tiếp cho ChatGPT: Sau khi chuyển một câu hỏi từ Siri sang ChatGPT, bạn có thể ra lệnh tiếp theo dựa trên câu trả lời đó. Ví dụ, sau khi hỏi "Những bài hát karaoke hay?", bạn có thể ra lệnh "Phát bài thứ ba".

- Hiểu ngữ cảnh thiết bị: Siri giờ đây có thể tự nhận biết bạn đang dùng mẫu iPhone nào, phiên bản iOS bao nhiêu và các cài đặt đang bật/tắt để đưa ra câu trả lời chính xác hơn về thiết bị của bạn.

- Sao chép với định dạng phức tạp: Khi sao chép nội dung từ ChatGPT, các định dạng phong phú như chữ in đậm, liên kết, tiêu đề, bảng biểu, gạch đầu dòng... sẽ được giữ nguyên khi dán vào nơi khác.

- Điều khiển đa loa HomePod: Khi đang phát nhạc qua AirPlay trên một chiếc HomePod, bạn có thể yêu cầu Siri phát tiếp bản nhạc đó trên các loa HomePod khác trong nhà.

Bản cập nhật đáng mong chờ vẫn còn ở phía trước

Dù có những cải tiến nhỏ, người dùng vẫn cảm thấy hụt hẫng vì tính năng được mong đợi nhất – "Personal Siri" – đã bị trì hoãn. Ban đầu được lên kế hoạch ra mắt cùng Apple Intelligence, "Personal Siri" được kỳ vọng sẽ có khả năng quét sâu vào email, tin nhắn, lịch, ảnh của người dùng để trả lời các câu hỏi mang tính cá nhân hóa cao.

Việc Apple gặp sự cố trong quá trình phát triển và phải dời tính năng này sang iOS 26.4 vào mùa xuân tới cho thấy cuộc đua AI vẫn còn đầy thách thức với "táo khuyết". Trong khi đó, đối thủ Google đã nhanh chân hơn khi thay thế Google Assistant bằng Gemini và giới thiệu các tính năng chủ động thay vì bị động trên dòng Pixel.

Trợ lý AI Gemini đã hoạt động mạnh mẽ trên điện thoại Pixel.

Giới công nghệ vẫn đang đồn đoán về một thỏa thuận tiềm năng giữa Apple và Google để tích hợp Gemini vào iPhone. Nếu điều này xảy ra, đây có thể là bước ngoặt giúp iPhone trở nên chủ động và thông minh hơn, tương tự như những gì các thiết bị Pixel đang làm được.

Còn ở hiện tại, bản cập nhật Siri trên iOS 26 là một bước tiến cần thiết nhưng chưa đủ lớn. Mọi con mắt đều đang đổ dồn về iOS 26.4, với hy vọng về một Siri thực sự lột xác và hữu ích hơn.