Đánh giá laptop chơi game Razer Blade 18: Mạnh nhất phân khúc

Chiếc laptop chơi game Razer Blade 18 được trang bị các cấu hình khác nhau, có giá khởi điểm từ 3.500 USD (92 triệu đồng) với Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, RAM 32GB và SSD 1TB.

Các phiên bản cao cấp hơn gồm:

- Core Ultra 9 290HX Plus + RTX 5070 Ti.

- Core Ultra 9 290HX Plus + RTX 5080.

- Core Ultra 9 290HX Plus + RTX 5090, RAM 32GB, SSD 2TB.

- RTX 5090, RAM 64GB.

- RTX 5090, RAM 128GB.

Phiên bản được chuyên trang Cnet đánh giá sử dụng Intel Core Ultra 9 290HX Plus 24 nhân kết hợp Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop GPU với VRAM 24GB, hoạt động ở mức công suất tối đa 175W.

Thiết kế Razer Blade 18.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt điểm số rất cao trên Geekbench 6 và Cinebench 2024, đồng thời nằm trong nhóm laptop có kết quả benchmark mạnh nhất từng được thử nghiệm.

Nhìn chung, Blade 18 đủ khả năng xử lý hầu hết game AAA hiện nay ở thiết lập đồ họa cao, kể cả độ phân giải 4K.

Đối với người dùng làm đồ họa, dựng video hoặc xử lý AI cục bộ, cấu hình CPU đa nhân kết hợp GPU RTX 5090 cũng mang lại lợi thế đáng kể trong các tác vụ nặng.

Màn hình kép 4K 240Hz và 1200p 440Hz là điểm khác biệt lớn

Một trong những điểm nổi bật nhất của Razer Blade 18 là màn hình 18 inch IPS Dual Mode.

Màn hình Razer Blade 18.

Thay vì chỉ có một chế độ hiển thị, người dùng có thể chuyển đổi giữa:

- Độ phân giải 3.840 × 2.400 (4K) ở 240Hz

- Độ phân giải 1.920 × 1.200 ở 440Hz

Ở chế độ 4K, màn hình phù hợp với các nhu cầu chỉnh sửa ảnh, dựng video, chơi game đồ họa cao hoặc làm việc sáng tạo.

Trong khi đó, độ phân giải 1.920 × 1.200 pixel kết hợp tần số quét 440Hz hướng tới game eSports hoặc các tựa game FPS.

Razer Blade 18 có nhiều cổng kết nối.

Việc chuyển đổi hai chế độ được thực hiện thông qua phần mềm Razer Synapse, sau đó người dùng cần khởi động lại máy. Ngoài ra, Windows cũng cần điều chỉnh lại tỷ lệ hiển thị vì hệ điều hành không tự thay đổi mức scaling khi chuyển đổi độ phân giải.

Theo kết quả đo bằng Spyder X Elite, màn hình đạt:

- Độ sáng tối đa: 682 nit

- Bao phủ 100% sRGB

- Bao phủ 99% DCI-P3

- Bao phủ 87% Adobe RGB

Đây là các thông số phù hợp chơi game và chỉnh sửa ảnh và video bán chuyên nghiệp.

Điểm hạn chế là Blade 18 vẫn sử dụng tấm nền IPS thay vì OLED, khiến khả năng hiển thị vùng tối chưa đạt độ sâu như các màn hình OLED cao cấp.

Thiết kế gọn hơn

Laptop gaming 18 inch thường có trọng lượng rất lớn. Tuy nhiên, Razer Blade 18 chỉ nặng khoảng 7 pound (khoảng 3,18 kg), nhẹ hơn Lenovo Legion 9i Gen 10 - khoảng 7,8 pound và Alienware 18 Area-51 - hơn 9 pound.

Blade 18 cũng nhỏ gọn hơn khi có kích thước: 15,7 x 10,8 inch. Điểm đáng chú ý là Razer không sử dụng phần tản nhiệt nhô dài phía sau bản lề như nhiều laptop gaming khác mà đưa hệ thống làm mát xuống mặt đáy, giúp tổng thể gọn hơn.

Bàn phím Razer Blade 18.

Thiết kế unibody màu đen nhám vẫn là phong cách quen thuộc của Razer, tối giản và ít chi tiết RGB. Đèn RGB chỉ xuất hiện trên bàn phím với khả năng tùy chỉnh từng phím. Logo Razer ở mặt lưng cũng có thể phát sáng thông qua ứng dụng Razer Chroma.

Nhược điểm của lớp phủ màu đen nhám là khá dễ bám dấu vân tay và cần lau thường xuyên.

Khả năng nâng cấp và kết nối đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài

Không giống nhiều laptop siêu mỏng hiện nay, Blade 18 vẫn cho phép người dùng nâng cấp phần cứng.

Bên trong máy gồm: 2 khe RAM DDR5 DIMM, 2 khe SSD M.2. Đối với người dùng lưu trữ nhiều game hoặc video dung lượng lớn, đây là lợi thế đáng kể khi không cần thay thế ổ SSD cũ.

Về kết nối, máy được trang bị: 2 cổng USB-C, 3 cổng USB-A, HDMI, Ethernet, Khe đọc thẻ SD, giắc cắm tai nghe 3.5 mm.

Razer Blade 18 không quá cồng kềnh.

Ngoài ra, laptop còn có cổng Thunderbolt 5 ở cạnh trái, Thunderbolt 4 ở cạnh phải. Điểm gây bất tiện là hai cổng Thunderbolt không được đánh dấu trực tiếp trên thân máy.

Hệ thống âm thanh gồm 6 loa, chất lượng tốt hơn mặt bằng laptop nhưng vẫn khó thay thế tai nghe khi chơi game hoặc xem phim.

Thời lượng pin không dài, mức giá cao ngất

Giống như hầu hết laptop gaming hiệu năng cao, thời lượng pin của Blade 18 không phải ưu tiên hàng đầu. Trong bài kiểm tra phát video YouTube liên tục, máy hoạt động khoảng 4,5 giờ/ lần sạc.

Thời lượng này dài hơn khoảng 1 giờ so với Alienware 18 Area-51 và lâu hơn 30 phút so với Lenovo Legion 9i Gen 10.

Bên trong Razer Blade 18.

Phiên bản Razer Blade 18 cao nhất có giá 7.000 USD (khoảng 183,9 triệu đồng).

Theo đánh giá, phiên bản 4.500 USD (khoảng 118,2 triệu đồng) với RTX 5080 là lựa chọn cân bằng hơn bởi hiệu năng không chênh lệch quá nhiều so với RTX 5090 nhưng tiết kiệm hơn.

Với những người ưu tiên tính cơ động nhưng vẫn muốn sở hữu màn hình lớn nhất và hiệu năng tương đương máy tính để bàn, Razer Blade 18 là một trong những lựa chọn nổi bật trên thị trường. Ngược lại, nếu mục tiêu là hiệu năng tối đa trên cùng mức chi phí, một máy tính để bàn sử dụng GPU desktop vẫn mang lại lợi thế về khả năng nâng cấp và hiệu năng dài hạn.