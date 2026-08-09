Lenovo sắp ra mắt laptop ThinkBook mỏng đến mức khó tin

Lenovo đang theo đuổi một xu hướng mới trong thiết kế máy tính xách tay (laptop): tạo ra những sản phẩm mỏng nhẹ hơn. Theo thông tin từ trang Windows Latest, hãng đã rò rỉ hình ảnh quảng cáo của một chiếc laptop chưa được công bố với tên gọi ThinkBook Aeroblade. Đây là một sản phẩm thuộc dòng ThinkBook, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm mang lại cho người dùng sản phẩm có vẻ ngoài sang trọng của ThinkPad nhưng với mức giá phải chăng hơn.

Hình ảnh được cho là của ThinkBook Aeroblade.

Điểm nổi bật của ThinkBook Aeroblade là thiết kế tinh tế và hiện đại. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ giống một chiếc ThinkBook tiêu chuẩn, nhưng chiếc laptop này sở hữu viền màn hình mỏng và cụm camera nhô lên, thay vì được khoét vào màn hình như các mẫu trước. Đặc biệt, bàn phím của Aeroblade có các phím phẳng hơn so với những gì người dùng thường thấy ở các sản phẩm của Lenovo, chi tiết có thể gây bất ngờ cho những ai đã quen thuộc với dòng ThinkPad.

Thiết kế bên ngoài của Aeroblade cũng rất ấn tượng, với viền máy mỏng như lưỡi dao và các cổng kết nối được bố trí hợp lý. Trong khi thiết kế mỏng nhẹ thường đi kèm với việc giảm thời lượng pin và hiệu suất, sự phát triển của các chip mới như Snapdragon X2 của Qualcomm và bộ xử lý Panther Lake của Intel giúp Lenovo hoàn toàn có thể tạo ra một chiếc laptop siêu mỏng mà không phải hy sinh hiệu năng.

Được biết, Apple cũng dự kiến ra mắt chiếc MacBook Ultra mới trong năm nay, với độ mỏng là một trong những yếu tố thiết kế chính trên sản phẩm. Với những gì xảy ra, có vẻ như xu hướng laptop hiện nay đang nghiêng về những sản phẩm mỏng nhẹ, và người dùng hy vọng rằng những chiếc laptop mới này sẽ khắc phục được những nhược điểm của các thế hệ trước.