5 tính năng "dát vàng" trên iPhone Fold

iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air vừa ra mắt. Nhưng năm sau, Apple sẽ có một mẫu iPhone mới rất thú vị: chiếc iPhone màn hình gập lại đầu tiên của hãng.

Dưới đây là 5 tính năng được đồn đoán sẽ có trên "iPhone Fold" của Apple.

1. Màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch

Tất cả các mẫu iPhone hiện tại đều có màn hình 6 inch, từ iPhone 17 (màn hình 6,3 inch) đến iPhone 17 Pro Max (màn hình 6,9 inch).

iPhone Fold mới của Apple sẽ có cả màn hình kích cỡ ở giữa khoảng này.

Ảnh concept iPhone Fold.

Kích thước màn hình được đồn đoán là:

~Màn hình trong 7,8 inch

~Màn hình ngoài 5,5 inch

Những màn hình này sẽ như thế nào khi sử dụng thực tế? Không quá khó để hình dung.

Màn hình trong sẽ rất gần với kích thước 7,9 inch của iPad mini với thiết kế viền mỏng trong những năm gần đây. Màn hình ngoài sẽ hoàn hảo cho những người hâm mộ iPhone mini, từng có màn hình 5,4 inch.

2. Thiết kế màn hình "gập sách" không nhăn

Điện thoại thông minh màn hình gập lại không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng cho đến gần đây, một trong những nhược điểm lớn nhất là nếp nhăn dễ nhận thấy trên màn hình gập.

Ảnh concept iPhone Fold.

Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng Apple đã tạo ra một màn hình bên trong "không nhăn".

Việc loại bỏ nếp nhăn trên iPhone Fold chỉ là một khía cạnh quan trọng của thiết kế "gập sách" mới. Một điểm quan trọng khác là độ dày.

Ming Chi Kuo báo cáo, iPhone Fold "sẽ dày 9–9,5mm khi gập lại và 4,5–4,8mm khi mở ra". Khi mở ra, chúng thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone Air.

3. Tổng cộng 4 camera

Camera là một trong những tính năng quan trọng nhất của iPhone. Các báo cáo cho biết, iPhone Fold sẽ có tổng cộng 4 camera:

- 2 camera sau

- 1 camera trước khi gập lại

- 1 camera trước khi mở ra

Cả hai camera sau đều sẽ có độ phân giải 48MP, chưa rõ ống kính thứ hai sẽ là camera góc siêu rộng hay ống kính tele.

Ảnh minh họa.

Camera trước Center Stage mới của Apple trên iPhone 17 có thể cũng sẽ được trang bị trên iPhone Fold, khả năng cao sẽ áp dụng thiết kế đục lỗ.

4. Touch ID thay vì Face ID

Những chiếc iPhone cao cấp của Apple từ lâu đã được trang bị Face ID, kể từ iPhone X gần một thập kỷ trước.

Ảnh minh họa.

Mặc dù iPhone Fold dự kiến ​​có mức giá siêu cao cấp nhưng chúng sẽ sử dụng Touch ID để xác thực. Touch ID có thể được tích hợp vào nút bên cạnh, giống như trên iPad Air.

Giả thuyết được đưa ra là Apple đang tránh tích hợp 2 camera Face ID - một cái cho màn hình ngoài, một cái cho màn hình trong. Chi phí đắt đỏ và hạn chế về không gian là nguyên nhân chính cho quyết định này.

5. Thiết kế titan

Apple vừa loại bỏ khung titan khỏi dòng iPhone 17 Pro nhưng vẫn giữ lại trên iPhone Air.

Tuy nhiên, vào năm sau, các báo cáo cho biết, iPhone Fold sẽ tích hợp titan vào một số khía cạnh thiết kế, bao gồm cả bản lề và vỏ máy.

Các màu của iPhone Air.

Do đó, chiếc điện thoại màn hình gập mới này sẽ rất giống hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau nhưng mỏng hơn.

Tạm kết

Nhiều nhà phân tích đang kỳ vọng iPhone Fold mới của Apple sẽ tạo ra thành công hơn nữa trên thị trường đại chúng cho các thiết bị gập nói chung. Chúng ta vẫn còn một năm nữa mới thấy được phản ứng của thị trường nhưng chiếc iPhone Fold đầu tiên đã sẵn sàng cung cấp một số phần cứng hấp dẫn.

Vậy phần mềm chạy bên trong là gì? Liệu các tính năng cửa sổ hoặc đa nhiệm mới trong iOS có làm cho màn hình lớn bên trong trở nên đáng giá hay không?

Một trong những điểm mạnh cốt lõi của Apple là xây dựng phần cứng và phần mềm để bổ sung cho nhau. Vì vậy, giới chuyên gia đang rất háo hức chờ xem iPhone Fold sẽ mang lại điều gì trên phương diện đó.