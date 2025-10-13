Mức giá đắt đỏ không khiến iPhone Fold hạ nhiệt

Bán điện thoại thông minh đắt tiền là điều Apple làm tốt nhất, và nhiều nhà phân tích đặc biệt hào hứng về hiệu suất của công ty trong năm tới. Kỳ vọng chung trong những tuần gần đây là dòng iPhone 18 và iPhone Fold sẽ "bán chạy" hơn cả dòng iPhone 17.

Ảnh concept iPhone Fold.

Tuy nhiên, công ty môi giới Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Apple, cho rằng công ty đang bị định giá quá cao. Một trong những mối quan tâm chính của công ty là giá của iPhone Fold, điều này có thể kìm hãm nhu cầu.

Theo các chuyên gia, giá bán sẽ là vấn đề lớn nhất của iPhone màn hình gập. Trên thực tế, công ty còn một vài vấn đề cấp bách cần giải quyết trước khi cố gắng giành lấy ngôi vương của Galaxy Z Fold 7.

Các ứng dụng trên smartphone màn hình gập

Một trong số rất nhiều vấn đề với Galaxy Fold đời đầu là màn hình lớn bên trong sẽ kéo dài các ứng dụng của điện thoại thông minh bình thường. Google và Samsung đã mất nhiều năm để tìm ra cách hiển thị phiên bản máy tính bảng của ứng dụng trên màn hình bên trong đồng thời vẫn giữ phiên bản điện thoại thông minh trên màn hình ngoài. Đó là bởi Android có cùng một ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Galaxy Z Fold 2.

Mặt khác, Apple đã tách riêng iOS và iPadOS và các ứng dụng cho hai nền tảng. Vì vậy, nếu bạn cần một ứng dụng máy tính bảng, bạn sẽ cần tải xuống riêng biệt với ứng dụng điện thoại. Do đó, chưa biết Apple sẽ xử lý các ứng dụng trên màn hình bên trong như thế nào.

Lựa chọn khả thi nhất là Apple sẽ cập nhật các nguyên tắc thiết kế ứng dụng iOS để hoạt động tốt trên cả hai màn hình. Nếu đúng như vậy, các nhà phát triển sẽ phải mất thời gian cập nhật ứng dụng của mình, và một số hãng sẽ không bao giờ làm điều đó.

Điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nhược điểm lớn nhất của iPhone Fold - kiểu dáng không mang lại nhiều giá trị cho trải nghiệm iPhone tổng thể. Mặc dù nhiều người muốn có màn hình lớn hơn trên iPhone nhưng điều này khó có thể thu hút được sự quan tâm của đại chúng.

iPhone Fold vẫn sẽ "bán chạy" hơn các điện thoại màn hình gập khác

Bất chấp tất cả những vấn đề tiềm ẩn, iPhone Fold sẽ là thiết kế mới đầu tiên của iPhone trong lịch sử gần 20 năm và người hâm mộ Apple sẽ yêu thích chúng vì điều đó. Mọi người sẽ bàn tán về thiết bị này, khiến sản phẩm bán chạy.

Tất nhiên, iPhone Fold sẽ khó "bán chạy" hơn iPhone 18 hay iPhone 18 Pro. Hiện tại, điện thoại màn hình gập chỉ chiếm chưa đến 5% toàn bộ thị trường điện thoại thông minh, vì vậy iPhone Fold chỉ cần vượt qua Galaxy Z Fold 7. Điều đó không phải là vấn đề lớn đối với Apple.

Ảnh minh họa.

Nếu có một nhóm lớn người tiêu dùng sẵn sàng chi một khoản tiền khổng lồ cho một sản phẩm mới lạ, ngay cả khi chúng chưa hoàn thiện, đó chính là người hâm mộ Apple. Bên cạnh đó, Samsung đã chứng minh có nhiều người sẵn sàng mua một chiếc điện thoại màn hình gập tuyệt vời, điều này cũng tốt cho Apple. Các chuyên gia dự kiến, iPhone Fold sẽ sánh ngang với chất lượng hoàn thiện của Samsung, làm hài lòng nhiều người.

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của iPhone Fold chính là "khu vườn khép kín" của Apple. Nhiều người bị hấp dẫn bởi điện thoại màn hình gập nhưng lại không muốn sở hữu một thiết bị Android, ngay cả khi chúng tốt như Galaxy Z Fold 7. Những người này sẽ gia nhập cộng đồng những người đam mê để biến iPhone Fold trở thành điện thoại màn hình gập bán chạy nhất trên thị trường, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Thách thức lớn hơn của Apple sẽ là duy trì đà tăng trưởng. Nếu iPhone Fold là một thiết bị tệ hại với phần mềm hỗ trợ kém và hiệu năng có vấn đề, nhiều người sẽ nản lòng. Điều này đã xảy ra với kính Apple Vision Pro. Trừ khi Apple làm cho iOS hoạt động tốt như Android trên điện thoại màn hình gập, nếu không, sản phẩm này có thể chỉ là một hiện tượng nhất thời.