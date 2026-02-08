Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng Chạp: Chỉ từ 6,47 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trong tháng Chạp này, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được giảm giá mạnh, lên tới 45%.

Bước vào tháng Chạp – giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhu cầu thay mới hoặc nâng cấp tủ lạnh của nhiều gia đình tăng mạnh nhằm chuẩn bị cho dịp Tết. Hiện tại, thị trường điện máy ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá đáng chú ý ở phân khúc tủ lạnh Inverter, đặc biệt là các sản phẩm dung tích vừa và lớn phục vụ nhu cầu trữ thực phẩm dài ngày. Đáng chú ý, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được niêm yết ở mức giá chỉ từ 6,47 triệu đồng - khá hấp dẫn.

Ảnh minh họa.

Việc giảm giá sâu, có mẫu lên tới 45%, mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng, nhất là các hộ gia đình đang cân nhắc bài toán chi phí vận hành lâu dài. Công nghệ Inverter giúp máy nén hoạt động ổn định, tối ưu điện năng tiêu thụ và hạn chế hao phí điện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều dòng tủ lạnh LG còn tích hợp hệ thống làm lạnh đa chiều, kháng khuẩn và kiểm soát nhiệt độ độc lập, đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản thực phẩm tươi sống trong mùa Tết.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trước khi quyết định mua, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ dung tích sử dụng, mức tiêu thụ điện và chính sách bảo hành để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu thực tế thay vì chỉ dựa vào mức giá ưu đãi.

Bảng giá tủ lạnh LG tháng 2/2026:

Tên Tủ lạnh LG Dung tích

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

T21BG

 217 lít

6.99

6.47

LTB26BLM

266 lít

 8.79

6.79

LTB31BLM

 315 lít 12.09

9.94

LTD31BLM

 314 lít 13.09

10.64

LTB33BLG

 335 lít 14.69

10.74

LTB33BLMA

335 lít

 15.69

10.74

LTD46SVMA

 459 lít 20.09

13.99

LBD33BLMA

 332 lít 20.59

13.99

F40BG

 400 lít 15.99

15.51

LFB47BLG

 474 lít 26.49

16.09

F50BG

 502 lít 18.99

17.41

LBB33BGMAI

 340 lít 24.49

19.09

F51EG

 510 lít 26.99

24.41

F58BGD

 571 lít 30.99

28.41

LFI50BLMAI

 508 lít 44.19

31.99

LFB61BLGAI

 617 lít 39.29

32.91

GR-X257BL

 635 lít 55.99

36.41

GR-X257BG

635 lít

55.99

37.41

LFD61BLGAI

 612 lít 53.99

38.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 08/ 02/ 2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

