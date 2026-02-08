Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng Chạp: Chỉ từ 6,47 triệu đồng
Trong tháng Chạp này, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được giảm giá mạnh, lên tới 45%.
Bước vào tháng Chạp – giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhu cầu thay mới hoặc nâng cấp tủ lạnh của nhiều gia đình tăng mạnh nhằm chuẩn bị cho dịp Tết. Hiện tại, thị trường điện máy ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá đáng chú ý ở phân khúc tủ lạnh Inverter, đặc biệt là các sản phẩm dung tích vừa và lớn phục vụ nhu cầu trữ thực phẩm dài ngày. Đáng chú ý, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được niêm yết ở mức giá chỉ từ 6,47 triệu đồng - khá hấp dẫn.
Việc giảm giá sâu, có mẫu lên tới 45%, mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng, nhất là các hộ gia đình đang cân nhắc bài toán chi phí vận hành lâu dài. Công nghệ Inverter giúp máy nén hoạt động ổn định, tối ưu điện năng tiêu thụ và hạn chế hao phí điện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều dòng tủ lạnh LG còn tích hợp hệ thống làm lạnh đa chiều, kháng khuẩn và kiểm soát nhiệt độ độc lập, đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản thực phẩm tươi sống trong mùa Tết.
Tuy nhiên, trước khi quyết định mua, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ dung tích sử dụng, mức tiêu thụ điện và chính sách bảo hành để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu thực tế thay vì chỉ dựa vào mức giá ưu đãi.
Bảng giá tủ lạnh LG tháng 2/2026:
|Tên Tủ lạnh LG
|Dung tích
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
T21BG
|217 lít
|
6.99
|
6.47
|
LTB26BLM
|
266 lít
|8.79
|
6.79
|
LTB31BLM
|315 lít
|12.09
|
9.94
|
LTD31BLM
|314 lít
|13.09
|
10.64
|
LTB33BLG
|335 lít
|14.69
|
10.74
|
LTB33BLMA
|
335 lít
|15.69
|
10.74
|
LTD46SVMA
|459 lít
|20.09
|
13.99
|
LBD33BLMA
|332 lít
|20.59
|
13.99
|
F40BG
|400 lít
|15.99
|
15.51
|
LFB47BLG
|474 lít
|26.49
|
16.09
|
F50BG
|502 lít
|18.99
|
17.41
|
LBB33BGMAI
|340 lít
|24.49
|
19.09
|
F51EG
|510 lít
|26.99
|
24.41
|
F58BGD
|571 lít
|30.99
|
28.41
|
LFI50BLMAI
|508 lít
|44.19
|
31.99
|
LFB61BLGAI
|617 lít
|39.29
|
32.91
|
GR-X257BL
|635 lít
|55.99
|
36.41
|
GR-X257BG
|
635 lít
|
55.99
|
37.41
|
LFD61BLGAI
|612 lít
|53.99
|
38.41
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 08/ 02/ 2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.
