Nhiều người dè chừng với bản cập nhật iOS 26.2.1 vì loạt lỗi mới

Bản cập nhật iOS 26.2.1 không chỉ mang đến hỗ trợ cho AirTag thế hệ thứ hai mà còn tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện độ ổn định của hệ thống.

iOS 26.2.1 gặp vấn đề

Theo thông tin từ Apple, iOS 26.2.1 nhằm khắc phục một số sự cố còn tồn đọng từ các phiên bản trước đó, đặc biệt là iOS 26 và iOS 26.2. Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực làm mới phần mềm trên các thiết bị nhằm giải quyết các vấn đề về hiệu năng và cuộc gọi khẩn cấp, đặc biệt trên các mẫu máy cũ hơn.

Loạt phản hồi trái chiều về iOS 26.2.1 xuất hiện

Mặc dù nhiều người báo cáo rằng bản cập nhật hoạt động ổn định, cũng có không ít ý kiến trái chiều trên các diễn đàn trực tuyến về các vấn đề xảy ra. Các vấn đề mà người dùng báo cáo sau khi cài đặt iOS 26.2.1 bao gồm:

Mất tab Safari: Nhiều người dùng cho biết tất cả các tab Safari, bao gồm cả tab Riêng tư, đã bị xóa sạch ngay sau khi cập nhật.

Biến mất địa điểm trên Apple Maps: Các địa điểm yêu thích và đã lưu đôi khi biến mất, nhiều khả năng liên quan đến việc đồng bộ hóa iCloud.

Vấn đề với Face ID: Một số người dùng phản ánh rằng Face ID hoạt động chậm hơn hoặc gặp lỗi thường xuyên, gây khó khăn trong việc sử dụng.

Trung tâm điều khiển và HomeKit: Các điều khiển Home trong Trung tâm điều khiển không hoạt động bình thường, chỉ phản hồi khi mở bảng điều khiển toàn màn hình.

Hao pin nghiêm trọng: Nhiều người cho biết thời lượng pin giảm đáng kể sau khi cập nhật, đặc biệt trên các mẫu iPhone cao cấp.

Vấn đề về bộ nhớ: Một số người dùng báo cáo tình trạng bộ nhớ bị phình to khiến thiết bị trở nên không ổn định.

Mặc dù không phải tất cả người dùng đều gặp phải những vấn đề này, một số người cho biết iPhone của họ hoạt động mượt mà hơn sau khi cập nhật. Tuy nhiên, Apple đã ngừng cấp phép cho iOS 26.2, điều này có nghĩa người dùng không thể hạ cấp nếu gặp sự cố với phiên bản 26.2.1.

Tóm lại, iOS 26.2.1 mang đến một số cải tiến và sửa lỗi, nhưng cũng không tránh khỏi những vấn đề phát sinh. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nâng cấp, đặc biệt nếu họ phụ thuộc vào các tính năng như Bản đồ hoặc Nhận diện khuôn mặt. Hãy theo dõi các diễn đàn để cập nhật thông tin về trải nghiệm của người dùng khác trước khi quyết định nâng cấp.