Giá tủ lạnh Toshiba Inverter tháng 12: Từ 5,09 triệu đồng; giảm tới 5 triệu đồng

Tháng 12/2025, thị trường điện máy bước vào cao điểm mua sắm cuối năm với hàng loạt chương trình ưu đãi lớn. Hiện tại, nhiều mẫu tủ lạnh Toshiba Inverter cũng đang được giảm giá khá nhiều. Sản phẩm thấp nhất có giá bán chỉ từ 5,09 triệu đồng. Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh giá hấp dẫn nhất của Toshiba trong năm, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên thiết bị bền bỉ, tiết kiệm điện và chi phí hợp lý.

Ảnh minh họa.

Với mức giá chỉ từ 5,09 triệu đồng, tủ lạnh Inverter không còn là lựa chọn đắt đỏ đối với các gia đình trẻ, người mua lần đầu hoặc những ai cần thay thế tủ lạnh cũ trước Tết. Trong khi đó, các mẫu tủ lạnh Toshiba dung tích từ 300 lít trở lên, vốn có giá niêm yết khá cao, nay được giảm sâu tới vài triệu đồng, tạo ra khoảng chênh lệch đáng kể so với thời điểm giữa năm. Điều này giúp người tiêu dùng có cơ hội “lên đời” tủ lạnh lớn hơn mà không phải tăng ngân sách quá nhiều.

Ảnh minh họa.

Ngoài công nghệ Inverter tiết kiệm điện, tủ lạnh Toshiba còn được tích hợp công nghệ làm lạnh đa chiều và kháng khuẩn khử mùi, vốn là thế mạnh của thương hiệu Nhật Bản này. Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, nhiều đại lý còn bổ sung chính sách miễn phí vận chuyển, lắp đặt, hỗ trợ trả góp 0%, giúp giảm áp lực tài chính cho người mua.

Bảng giá tủ lạnh Toshiba Inverter tháng 12/2025:

Tên tủ lạnh Toshiba Inverter Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT234WE-PMV(52) 180 lít 5.09 - Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT252WE-PMV(52) 194 lít 5.87 5.17 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT329WE-PMV(52) 253 lít 6.75 6.07 Tủ lạnh Toshiba InverterGR-RT416WE-PMV(58)-MM 312 lít 8.81 7.44 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT468WE-PMV(58)-MM 338 lít 9.79 8.64 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT395WE-PMV(06)-MG 311 lít 12.83 9.64 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT535WE-PMV(06)-MG 407 lít 15.77 11.01 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT535WEA-PMV(06)-MG 409 lít 15.67 11.11 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT435WEA-PMV(06)-MG 336 lít 14.89 - Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB410WE-PMV(37)-SG 325 lít 14.98 - Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB405WE-PMV(06)-MG 322 lít 16.75 - Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS775WI-PMV(06)-MG 596 lít 17.63 16.91 Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF677WI-PMV(06)-MG 515 lít 17.63 16.91 Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF677WI-PGV(22)-XK 515 lít 17.63 16.41 Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF675WI-PMV(06)-MG 515 lít 18.61 17.91 Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS910WI-PMV(06)-MG 711 lít 23.51 18.95 Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF900WI-PMV(06)-MG 711 lít 29.39 24.41 Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS905WIA-PGV(22)-XK 711 lít 29.39 25.41 Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS755WIA-PGV(22)-XK 568 lít 29.39 26.41 Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF665WIA-PGV(22)-XK 515 lít 27.43 26.41 Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF895WIA-PGV(22)-XK 711 lít 34.29 - Tủ lạnh Toshiba Inverter Japandi Multi Door GR-RF690WI-PGV(67) 533 lít 53.89 50.41 Tủ lạnh Toshiba Inverter 535 lít Japandi Multi Door GR-RF695WI-PGV(67) 535 lít 50.95 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.