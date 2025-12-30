Giá tủ lạnh Toshiba Inverter tháng 12: Từ 5,09 triệu đồng; giảm tới 5 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mức giảm của dòng tủ lạnh Toshiba Inverter vào dịp cuối năm 2025 có phần khiêm tốn hơn so với các thương hiệu "đối thủ".

Tháng 12/2025, thị trường điện máy bước vào cao điểm mua sắm cuối năm với hàng loạt chương trình ưu đãi lớn. Hiện tại, nhiều mẫu tủ lạnh Toshiba Inverter cũng đang được giảm giá khá nhiều. Sản phẩm thấp nhất có giá bán chỉ từ 5,09 triệu đồng. Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh giá hấp dẫn nhất của Toshiba trong năm, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên thiết bị bền bỉ, tiết kiệm điện và chi phí hợp lý.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Với mức giá chỉ từ 5,09 triệu đồng, tủ lạnh Inverter không còn là lựa chọn đắt đỏ đối với các gia đình trẻ, người mua lần đầu hoặc những ai cần thay thế tủ lạnh cũ trước Tết. Trong khi đó, các mẫu tủ lạnh Toshiba dung tích từ 300 lít trở lên, vốn có giá niêm yết khá cao, nay được giảm sâu tới vài triệu đồng, tạo ra khoảng chênh lệch đáng kể so với thời điểm giữa năm. Điều này giúp người tiêu dùng có cơ hội “lên đời” tủ lạnh lớn hơn mà không phải tăng ngân sách quá nhiều.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngoài công nghệ Inverter tiết kiệm điện, tủ lạnh Toshiba còn được tích hợp công nghệ làm lạnh đa chiều và kháng khuẩn khử mùi, vốn là thế mạnh của thương hiệu Nhật Bản này. Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, nhiều đại lý còn bổ sung chính sách miễn phí vận chuyển, lắp đặt, hỗ trợ trả góp 0%, giúp giảm áp lực tài chính cho người mua.

Bảng giá tủ lạnh Toshiba Inverter tháng 12/2025:

Tên tủ lạnh Toshiba Inverter

 Dung tích

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT234WE-PMV(52)

180 lít

 5.09 -

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT252WE-PMV(52)

194 lít

5.87

5.17

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT329WE-PMV(52)

253 lít

 6.75

6.07

Tủ lạnh Toshiba InverterGR-RT416WE-PMV(58)-MM

312 lít

 8.81

7.44

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT468WE-PMV(58)-MM

338 lít

 9.79

8.64

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT395WE-PMV(06)-MG

311 lít

 12.83

9.64

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT535WE-PMV(06)-MG

407 lít

 15.77

11.01

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT535WEA-PMV(06)-MG

409 lít

 15.67

11.11

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT435WEA-PMV(06)-MG

336 lít

 14.89 -

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB410WE-PMV(37)-SG

325 lít

 14.98 -

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB405WE-PMV(06)-MG

322 lít

 16.75 -

Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS775WI-PMV(06)-MG

596 lít

17.63

16.91

Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF677WI-PMV(06)-MG

515 lít

17.63

16.91

Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF677WI-PGV(22)-XK

515 lít

17.63

16.41

Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF675WI-PMV(06)-MG

515 lít

 18.61

17.91

Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS910WI-PMV(06)-MG

711 lít

 23.51

18.95

Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF900WI-PMV(06)-MG

711 lít

 29.39

24.41

Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS905WIA-PGV(22)-XK

711 lít

29.39

25.41

Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS755WIA-PGV(22)-XK

568 lít

29.39

26.41

Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF665WIA-PGV(22)-XK

515 lít

 27.43

26.41

Tủ lạnh Toshiba Inverter Multi Door GR-RF895WIA-PGV(22)-XK

711 lít

34.29

 -

Tủ lạnh Toshiba Inverter Japandi Multi Door GR-RF690WI-PGV(67)

533 lít

 53.89

50.41

Tủ lạnh Toshiba Inverter 535 lít Japandi Multi Door GR-RF695WI-PGV(67)

 535 lít 50.95 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Bảng giá tủ lạnh Aqua tháng 12/2025: Giảm nhiều nhất 4 triệu đồng
Bảng giá tủ lạnh Aqua tháng 12/2025: Giảm nhiều nhất 4 triệu đồng

Mức giá của dòng tủ lạnh Aqua thấp hơn nhiều so với các thương hiệu khác, phù hợp nhu cầu của nhiều người dùng phổ thông.

Bấm xem >>

