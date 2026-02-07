Xếp hạng smartphone có pin "trâu" nhất

Pin smartphone từ lâu đã là mối quan tâm hàng đầu của người dùng nhưng đâu là những hãng thực sự mang lại thời lượng pin dài và ổn định? Sau quá trình thử nghiệm quy mô lớn, kết quả cho thấy chỉ có hai thương hiệu nổi bật rõ rệt.

Ảnh minh họa.

Trong năm 2026, phần lớn smartphone mới đều có thể trụ được trọn một ngày với một lần sạc. Tuy nhiên, với những người dùng thường xuyên lướt mạng xã hội, chụp ảnh, quay video liên tục hoặc hay quên sạc pin, chừng đó vẫn chưa đủ. Trái ngược với những cải tiến mạnh mẽ về camera hay hiệu năng trong nhiều năm qua, công nghệ pin lại gần như “dậm chân tại chỗ” suốt một thập kỷ. Nhưng điều này đang bắt đầu thay đổi.

Các khảo sát người dùng cho thấy, thời lượng pin vẫn là yếu tố then chốt khi mua điện thoại mới. Trong khảo sát CNET/YouGov thực hiện tháng 9/2025, “pin lâu hơn” là lý do hàng đầu để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị, chỉ đứng sau yếu tố giá bán. Khi smartphone ngày càng trở thành vật bất ly thân, việc lựa chọn một thiết bị có pin bền bỉ không còn là tiện ích phụ mà là nhu cầu thiết yếu.

2026 – Bước ngoặt của công nghệ pin

Trong khoảng một năm trở lại đây, ngày càng nhiều hãng điện thoại chuyển sang sử dụng pin anode silicon, thường được gọi là pin silicon–carbon. Ưu điểm của công nghệ này là tăng dung lượng pin mà không cần làm viên pin lớn hơn về kích thước. Khi smartphone ngày càng mỏng, không gian bên trong bị hạn chế, đây được xem là bước tiến quan trọng giúp cải thiện thời lượng sử dụng thực tế.

Ảnh minh họa.

Điều đó dẫn tới câu hỏi then chốt: điện thoại bán ra hiện nay có pin tốt hơn trước đây hay không, đâu là những mẫu smartphone pin "trâu"? Để trả lời, CNET đã tiến hành thử nghiệm 35 mẫu smartphone trong năm 2025 bằng các bài test tiêu chuẩn hóa.

Điện thoại nào có pin tốt nhất?

Thời lượng pin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sóng di động, độ sáng màn hình và thói quen sử dụng. Để giảm thiểu sai lệch, các bài thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện giống nhau, bao gồm bài test phát video liên tục và bài test sử dụng hỗn hợp cường độ cao. Kết quả được tính dựa trên mức pin còn lại và lấy trung bình.

Kết quả cho thấy smartphone pin "trâu" nhất là iPhone 17 Pro Max. Dù dung lượng pin không lớn nhất, mẫu iPhone này vẫn đạt hiệu quả cao nhờ sự tối ưu giữa chip A19 Pro và hệ điều hành iOS 26. Điều đáng chú ý là trong nhóm dẫn đầu, nhiều mẫu smartphone không thuộc phân khúc cao cấp.

Xếp hạng smartphone có tuổi thọ pin tốt nhất.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về iPhone 17 và OnePlus 15. iPhone 17 có dung lượng pin nhỏ nhất trong nhóm đầu bảng nhưng vẫn đạt kết quả cao, cho thấy dung lượng pin không phải là yếu tố quyết định duy nhất. OnePlus 15 sở hữu pin dung lượng lớn nhờ công nghệ silicon–carbon.

Đáng chú ý, OnePlus có tới ba mẫu smartphone lọt nhóm đầu, tất cả đều dùng pin silicon–carbon. Một mẫu smartphone khác sử dụng công nghệ này là Poco F7 Ultra với mức giá dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, những cái tên như Motorola Moto G Stylus hay Motorola Edge cũng có pin bền nhờ kết hợp pin lớn với màn hình và chip tiết kiệm điện.

Thương hiệu nào dẫn đầu về pin?

Khi lấy điểm trung bình của các mẫu smartphone đã thử nghiệm, Apple và OnePlus là hai thương hiệu dẫn đầu về thời lượng pin. Kết quả này phần nào phản ánh chiến lược tối ưu phần mềm và phần cứng của hai hãng.

Xếp hạng thương hiệu smartphone có pin tốt nhất.

Motorola và Samsung xếp ngay sau với khoảng cách không lớn. Motorola nhỉnh hơn Samsung một chút nhờ các mẫu smartphone tầm trung có pin lớn và cấu hình vừa phải. Google đứng thứ năm với kết quả ổn định nhưng chưa thể sánh với nhóm dẫn đầu, dù hãng cũng kiểm soát cả phần mềm lẫn chip xử lý.

Ý nghĩa với người tiêu dùng

Kết quả thử nghiệm cho thấy, pin bền không còn là đặc quyền của smartphone đắt tiền. Nhiều mẫu smartphone tầm trung vẫn mang lại thời lượng pin ấn tượng nếu được tối ưu tốt. Đồng thời, công nghệ pin silicon–carbon đang dần chứng minh hiệu quả và có thể trở thành xu hướng phổ biến trong vài năm tới.

Với người dùng thực tế, lựa chọn smartphone nên dựa trên nhu cầu sử dụng hằng ngày hơn là chạy theo cấu hình cao nhất. Một chiếc điện thoại có pin bền, sạc ít lần và ổn định lâu dài có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn nhiều so với những nâng cấp phần cứng hào nhoáng nhưng tiêu tốn năng lượng.