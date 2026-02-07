Người hâm mộ sẽ chào đón iPhone 17e ngay dịp Tết Nguyên đán

Các nguồn tin từ ngành sản xuất ốp lưng và phụ kiện cho biết, Apple dự kiến sẽ công bố sản phẩm này thông qua một thông cáo báo chí vào thứ Năm - một ngày ra mắt không thường thấy trong lịch sử của hãng. Mặc dù Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt vào thứ Hai hoặc thứ Ba, việc công bố vào thứ Năm có nghĩa người dùng cần thận trọng với thông tin này.

iPhone 17e sẽ có Dynamic Island ở mặt trước...

Bất chấp ngày ra mắt ra sao, có khả năng iPhone 17e đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, với các báo cáo cho thấy sản phẩm này sẽ được sản xuất sau sự kiện CES 2026 kết thúc vào đầu tháng Giêng.

Về mặt kỹ thuật, iPhone 17e dự kiến sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS 6,1 inch với tốc độ làm mới 60Hz. Đặc biệt, mẫu điện thoại này sẽ loại bỏ phần “tai thỏ” truyền thống để thay bằng thiết kế Dynamic Island, đồng nhất với ngôn ngữ thiết kế của toàn bộ dòng sản phẩm iPhone.

Các nguồn tin cũng cho biết, chiếc iPhone giá rẻ này sẽ được trang bị chip A19, nhanh hơn khoảng 5-10% so với chip A18 trong iPhone 16e. Ngoài ra, iPhone 17e sẽ sử dụng modem dòng C1 và không có chip N1. Sản phẩm cũng được kỳ vọng sẽ có tính năng “sạc không dây từ tính”, camera selfie 12 MP, module nhận diện khuôn mặt Face ID và camera sau 48 MP.

... nhưng mặt sau vẫn là camera duy nhất như iPhone 16e.

Cuối cùng, Apple dự kiến sẽ định giá iPhone 17e ở mức tương đương iPhone 16e khi lên kệ vào năm ngoái là 599 USD (16,99 triệu đồng đối với thị trường Việt Nam), nhưng có thể hấp dẫn hơn với dung lượng lưu trữ cơ bản được nâng cấp lên 256 GB.