Apple bắt đầu bán iPhone 16 Series tân trang

Apple đã bắt đầu bán các phiên bản iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tân trang trên trang web chính hãng. Giá của chúng được giảm từ 12 - 22% so với giá bán mới hiện tại của công ty (đối với iPhone 16 và iPhone 16 Plus, vẫn được bán mới) hoặc so với giá gốc của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, cả hai đều đã ngừng sản xuất.

Dòng iPhone 16.

Nếu mua một chiếc iPhone đã được tân trang lại, người dùng sẽ nhận được một thiết bị đã được mở khóa đi kèm với pin hoàn toàn mới, vỏ ngoài mới và được đóng gói trong hộp đơn giản kèm theo cáp USB-C.

Apple cũng bảo hành những chiếc iPhone này và chúng đủ điều kiện để được mở rộng phạm vi bảo hiểm với AppleCare+ hoặc AppleCare One. Những chiếc iPhone đã được tân trang cũng được làm sạch và kiểm tra kỹ lưỡng, hầu như không thể phân biệt được với các mẫu iPhone mới.

Tại Việt Nam, giá bán của dòng iPhone 16 như sau:

Tùy chọn bộ nhớ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max 128GB 19,99 triệu đồng 23,99 triệu đồng 26,59 triệu đồng 256GB 22,99 triệu đồng 26,99 triệu đồng 28,59 triệu đồng 31,59 triệu đồng 512GB 27,99 triệu đồng 29,49 triệu đồng 33,49 triệu đồng 37,59 triệu đồng 1TB 39,99 triệu đồng 43,99 triệu đồng

*Lưu ý: Giá bán thực tế sẽ có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

Nhìn chung, dòng iPhone 16 vẫn là lựa chọn giá phải chăng hơn nhiều so với iPhone 17 Series, giúp người dùng tiết kiệm khá nhiều chi phí nhưng vẫn có trải nghiệm "ngon".