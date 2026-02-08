Robot Trung Quốc lập kỷ lục đi bộ 130.000 bước ở nhiệt độ -47 độ C

"Ông lớn" Unitree trong ngành robot Trung Quốc vừa có màn phô diễn sức mạnh công nghệ đầy ấn tượng, khi đưa mẫu robot hình người G1 tới vùng Altay (Tân Cương) - nơi được mệnh danh là thiên đường tuyết với điều kiện thời tiết khắc nghiệt bậc nhất.

Trong video vừa công bố, robot G1 đã hoàn thành xuất sắc thử thách đi bộ tự hành với tổng cộng hơn 130.000 bước chân. Điều đáng nói là nhiệt độ môi trường lúc này xuống thấp tới mức kỷ lục -47,4 độ C. Đây là ngưỡng nhiệt độ có thể làm tê liệt hầu hết các thiết bị điện tử và robot thương mại thông thường (vốn chỉ chịu được khoảng -20 độ C).

Unitree G1 đi bộ trên tuyết.

Không chỉ đi bộ đơn thuần, G1 còn sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou) với độ chính xác cấp centimet để tự động di chuyển và "vẽ" thành công biểu tượng Thế vận hội mùa đông khổng lồ (kích thước 186m x 100m) trên mặt băng tuyết.

Điểm nhấn thú vị nhất của cuộc thử nghiệm nằm ở trang phục của G1. Để bảo vệ các khớp động cơ, bộ truyền động và đặc biệt là viên pin khỏi bị "sập nguồn" do sốc nhiệt, đội ngũ kỹ sư đã quyết định... mặc quần áo cho nó.

Unitree G1 đi bộ và "vẽ" thành biểu tượng thế vận hội mùa đông.

Hình ảnh chú robot khoác chiếc áo phao màu cam rực rỡ, phần chân được quấn chặt bằng các lớp nhựa/nilon tự chế đã gây sốt trên các diễn đàn công nghệ. Dù trông có vẻ thô sơ, nhưng giải pháp này đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời trong việc giữ nhiệt cho hệ thống vận hành.

Động thái này của Unitree cho thấy xu hướng mới của ngành công nghiệp Robotics là chuyển từ các phòng thí nghiệm ấm áp sang chinh phục môi trường tự nhiên khắc nghiệt.

Được biết, Unitree G1 là mẫu robot hình người nhỏ gọn (cao 1,27m, nặng 35kg) ra mắt tháng 5/2024 với mức giá khoảng 14.240 USD (gần 369 triệu đồng). Robot sở hữu pin 9.000 mAh, hệ thống cảm biến LiDAR 3D và chạy trên mô hình ngôn ngữ lớn UnifoLM. Với hơn 5.500 đơn vị được xuất xưởng trong năm 2025, Unitree đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc đưa robot hình người vào đời sống thực tế.