Thiên hà chứa Trái Đất sở hữu "trái tim ma"?

Từ lâu, giới khoa học gần như chắc chắn rằng ở tâm của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) mà Trái Đất trú ngụ là một lỗ đen quái vật mang tên Sagittarius A*, nặng gấp 4 triệu lần Mặt Trời.

Nhưng một nghiên cứu táo bạo vừa bác bỏ lập luận đó, tuyên bố rằng Sagittarius A* thực tế là một vật thể nhỏ gọn làm từ vật chất tối Fermion.

Vật chất tối là loại vật chất giả thuyết, được cho là chiếm khoảng 85% vật chất trong vũ trụ. Loại vật chất này không phát ra, hấp thụ hay phản chiếu ánh sáng nên chúng ta không thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận được qua lực hấp dẫn.

Vật chất tối Fermion là loại vật chất tối được cấu tạo từ các hạt fermion (một loại hạ nguyên tử), có khả năng tự co cụm lại để tạo thành các cấu trúc cực kỳ đặc và lớn, chứ không phân tán loãng như vật chất tối thông thường.

"Trái tim" của thiên hà chứa Trái Đất có thể là một thực thể kỳ lạ làm bằng vật chất tối Fermion

Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, tiến sĩ Valentina Crespi từ Viện Vật lý thiên văn La Plata (Argentina) và các cộng sự đã lập nên một mô hình để chứng minh rằng "trái tim" của thiên hà chứa Trái Đất là một khối vật chất tối Fermion.

Họ lập luận rằng một khối vật chất tối siêu đặc có thể tạo ra lực hấp dẫn y hệt hố đen. Nó đặc đến mức có thể bẻ cong ánh sáng và tạo ra "bóng đen" giống như hình ảnh mà kính thiên văn Event Horizon (EHT) đã chụp được về thứ mà chúng ta tin là lỗ đen ở tâm thiên hà.

Thực thể ma quái này gồm một lõi siêu đặc, nhỏ gọn được bao quanh bởi một quầng tán xạ rộng lớn, khuếch tán, cùng hoạt động một cách thống nhất.

Điều đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu mới này là dữ liệu mới nhất từ sứ mệnh Gaia DR3 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Dữ liệu này ghi nhận sự chậm lại của đường cong quay của Ngân Hà, được gọi là sự suy giảm Kepler, có thể được giải thích bằng quầng sáng bên ngoài của mô hình vật chất tối khi kết hợp với các thành phần khối lượng đĩa và phần phình truyền thống của vật chất thông thường.

Điều này củng cố mô hình về "trái tim" vật chất tối Fermion bằng cách làm nổi bật sự khác biệt cấu trúc quan trọng.

Mô hình mới này cũng giúp lấp đầy một số khoảng trống bí ẩn mà mô hình lỗ đen trung tâm truyền thống để lại.

Theo Sci-News, dù mô hình "trái tim" vật chất tối Fermion đang mở ra một cái nhìn thống nhất và đầy hứa hẹn về cấu trúc thiên hà, nhưng các nhà khoa học vẫn cần thêm những dữ liệu quan sát chi tiết hơn nữa để đưa ra kết luận cuối cùng, điều mà họ kỳ vọng ở công nghệ tương lai.