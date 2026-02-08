YouTube tung AI lồng tiếng, xem video nước ngoài chưa bao giờ dễ đến thế

Việc phải căng mắt đọc phụ đề mỗi khi theo dõi các YouTuber nước ngoài sắp trở thành quá khứ. YouTube đang tích cực triển khai tính năng tự động lồng tiếng (Auto-dubbing) dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho phép thay thế âm thanh gốc bằng phiên bản tiếng địa phương một cách mượt mà.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của hệ thống ngôn ngữ ưu tiên. Người dùng chỉ cần thiết lập ngôn ngữ mình hiểu trong phần cài đặt, và từ đó, mọi video hỗ trợ sẽ tự động "cất tiếng" bằng ngôn ngữ đó ngay khi bạn vừa nhấn nút Play. Hiện tại, danh sách hỗ trợ đã mở rộng lên đến 27 ngôn ngữ khác nhau.

Tính năng AI giúp tự động lồng tiếng trên YouTube.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của lồng tiếng AI trước đây là giọng đọc nghe rất giả và khô khan. Để giải quyết vấn đề này, YouTube đã giới thiệu tính năng Expressive Speech.

Công nghệ này có khả năng giữ nguyên tông giọng, cảm xúc và nhịp điệu của người nói gốc. Nếu một nhà sáng tạo đang hào hứng hay xúc động, phiên bản lồng tiếng AI sẽ tái hiện lại chính xác sắc thái đó, giúp trải nghiệm xem trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.

Đáng kinh ngạc hơn cả là thử nghiệm Lip Sync (khớp khẩu hình). YouTube sử dụng AI để điều chỉnh nhẹ nhàng chuyển động môi của người trong video sao cho trùng khớp với âm thanh đã được dịch. Điều này giúp loại bỏ cảm giác khó chịu khi âm thanh và hình ảnh "lệch pha" – một vấn đề nan giải của ngành lồng tiếng từ trước đến nay.

Dù AI thực hiện phần lớn công việc, YouTube vẫn dành cho các nhà sáng tạo quyền kiểm soát nội dung của mình. Họ có thể tắt tính năng lồng tiếng tự động nếu muốn, hoặc tự tải lên bản lồng tiếng chuyên nghiệp của riêng mình. Ngoài ra, thuật toán thông minh cũng sẽ tự động bỏ qua các video âm nhạc hoặc vlog không có lời thoại để tránh những bản dịch "dở khóc dở cười".

YouTube ngày càng thông minh hơn với AI.

Mặc dù YouTube thừa nhận hệ thống vẫn còn những sai sót nhỏ do chất lượng âm thanh gốc, nhưng với sự hỗ trợ của AI, ranh giới giữa các nền văn hóa đang dần bị xóa nhòa, biến YouTube thành một thư viện nội dung thực sự không biên giới.