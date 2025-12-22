Bảng giá tủ lạnh Aqua tháng 12/2025: Giảm nhiều nhất 4 triệu đồng

Tháng 12/2025, nhu cầu mua sắm gia dụng tăng mạnh để chuẩn bị cho năm mới. Trong đó, tủ lạnh Aqua đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường điện máy. Hiện tại, dòng tủ lạnh Aqua trong tháng 12 được điều chỉnh giảm khá sâu, mức ưu đãi cao nhất lên tới 4 triệu đồng. Dù không tạo “cú sốc” về giá như một số dòng cao cấp nhưng đợt giảm này lại đánh trúng tâm lý người tiêu dùng đang tìm kiếm một thiết bị bền bỉ, giá hợp lý và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ảnh minh họa.

Điểm mạnh của tủ lạnh Aqua nằm ở việc tập trung vào phân khúc phổ thông, nơi người dùng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu và khả năng vận hành ổn định. Với mức giảm giá trong tháng cuối năm, nhiều mẫu tủ lạnh Aqua dung tích 200–350 lít nay có giá chỉ tương đương các sản phẩm cơ bản nhưng vẫn được trang bị những công nghệ cần thiết như làm lạnh đa chiều, kháng khuẩn khử mùi và tiết kiệm điện. Điều này giúp người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm khi mua mà còn giảm chi phí sử dụng lâu dài.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh ưu đãi tiền mặt, nhiều đại lý còn áp dụng miễn phí vận chuyển, lắp đặt hoặc hỗ trợ trả góp 0%, giúp giảm thêm áp lực chi tiêu trong giai đoạn cuối năm.

Bảng giá tủ lạnh Aqua tháng 12:

Tên tủ lạnh Aqua Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh Aqua AQR-D60FA(BS) 50 lít 2,89 - Tủ lạnh Aqua AQR-D100FA(BS) 90 lít 3.39 - Tủ lạnh Aqua AQR-T160FA(BS) 130 lít 4.78 - Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T220FA(FB) 189 lít 5.39 5.19 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T260FA(FB) 236 lít 5.97 5.87 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T265FA(WFB) 236 lít 7.89 6.59 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T299FA(SL) 283 lít 7.89 7.51 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T300FA(WFB) 279 lít 8.69 7.87 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T380FA(SL) 328 lít 8.19 7.89 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B310MA(FB) 260 lít 8.89 8.19 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T390FA(WGM) 347 lít 11.79 8.24 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T410FA(SL) 358 lít 8.69 8.39 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B360MA(SLB) 292 lít 8.99 8.79 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T380FA(WGB) 328 lít 9.69 9.34 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B360MA(WSL) 292 lít 9.89 9.57 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T410FA(WGB) 358 lít 10.19 9.94 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T518FA(SL) 455 lít 10.09 9.99 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B390MA(WSL) 324 lít 11.49 10.64 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B350MA(GM) 292 lít 12.89 10.99 Tủ lạnh Aqua Inverter Side By Side AQR-S633XA(WSL) 569 lít 15.29 13.39 Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-TA546FA(WGL)U1 480 lít 14.39 14.23 Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-M536XA(SL) 469 lít 16.69 15.61 Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-MA600XA(WGL)U1 522 lít 24.59 20.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.